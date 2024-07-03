 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اختتام فعاليات مسابقة آرميثون 2024 السنوية

جانب من فعاليات مسابقة آرميثون 2024 السنوية
جانب من فعاليات مسابقة آرميثون 2024 السنوية
اختتمت فعاليات المسابقة الدولية السنوية آرميثون 2024 بنسختها الثانية والمتخصصة للجيوش والأجهزة الأمنية في مجالات الأمن السيبراني والتشفير، اليوم الثلاثاء، في فندق الانتركونتيننتال/ عمّان، بمشاركة 20 فريقاً من 13 دولة شقيقة وصديقة، والذي نظمها المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" بحضور مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة، المساعد للعمليات والتدريب.اضافة اعلان

وقال رئيس اللجنة التوجيهية العليا للمسابقة، مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" في كلمة له: "نحتفل اليوم بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سُلطاته الدستورية، والذي يتزامن مع اليوبيل الفضي لتأسيس المركز الأردني للتصميم والتطوير، واختتام فعاليات مسابقة آرميثون 2024".

وأضاف أن المركز تأسس بإرادة ملكية سامية، حيث حمل رؤية ثاقبة لتعزيز قدرات الأردن الدفاعية والأمنية ورفد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالتكنولوجيا الدفاعية من خلال البحث والتطوير والابتكار، والتصميم والتصنيع بعقول وأيدي أردنية.

بدوره، قال رئيس اللجنة التنظيمية والمتحدث باسم جودبي: "إن المركز الأردني للتصميم والتطوير، عمل على مأسسة هذه المسابقة بنسختها الثانية، وجعلها منصة سيبرانية تفاعلية عالمية في مجال الأمن السيبراني، وهذا الأمر ساعد الفرق المشاركة على اكتشاف نقاط قوتها وضعفها، وهو ما ساهم في تعزيز قوتهم وإغلاق الفجوات التي تبينت لهم وفق تحليل علمي وعملي تجريبي منظم".

وتميزت المسابقة في نسختها الحالية شمولها بـ 9 محاور رئيسية من خلال 180 تحدياً مختلفاً من كافة المستويات، تم تصميمها من قبل خبراء ومختصين أردنيين حاصلين على جوائز بمسابقات دولية في مجال الأمن السيبراني، بالتعاون بين المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

وتنافس المتسابقون على مدار 3 أيام، على تحديات متنوعة في مجال جمع المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تشفير البيانات، والتحقيقات الرقمية وإيجاد حلولها، اختراق أنظمة الويب، إخفاء المعلومات داخل الوسائط المتعددة، الهندسة العكسية للبرامج، اختراق الآلات والأجهزة، إضافة إلى التخزين السحابي وتطبيقات عملية على الطائرات المسيرة وأنظمة تشغيلها، والتي تم إدخالها لأول مرة، لاختبار قدرات المشاركين، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في مجالات الأمن السيبراني وحماية المعلومات.

ويأتي عقد النسخة الحالية من المسابقة، لمواكبة التغيرات المتسارعة في الأمن السيبراني حول العالم، وازدياد التهديدات القائمة والهجمات السيبرانية الحديثة، إضافة إلى إنتاج الحلول التي تلبي المتطلبات الأمنية والعمل على تحسين المنتجات وتحديثها باستمرار.

وفي نهاية الاحتفال، شاهد الحضور مادة فيلمية من انتاج مديرية الإعلام العسكري تضمنت مراحل تطور المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" خلال 25 عاما، وتم إعلان نتائج المسابقة وتوزيع الجوائز على مستحقيها، وحلّ في المركز الأول فريق      MA-SEC من المغرب، والمركز الثاني فريق DARK KNIGHTS من الأردن، والمركز الثالث فريق        VIRTUALITY KNIGHTS من الأردن.

حضر الاحتفال رئيس مجلس النواب ومسؤولون وكبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وسفراء وملحقون عسكريون، ورؤساء جامعات حكومية وأهلية، ومندوبون عن الشركات الداعمة والراعية للمسابقة.

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