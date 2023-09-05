اختتام فعاليات مسابقة ARMYTHON 2023 للأمن السيبراني والتشفير

اضافة اعلان

اختتمت فعاليات المسابقة الدولية الأولى للأمن السيبراني ARMYTHON 2023 والمخصصة للجيوش والأجهزة الأمنية اليوم الاثنين، في قصر الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، بمشاركة 12 فريقاً يمثلون 10 دول عربية وأفريقية، والتي أقيمت على هامش مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني AIDTSEC 2023، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، رئيس مجلس إدارة سوفكس العميد الركن توفيق المرزوق.وقال المتحدث الرسمي ورئيس دائرة المبيعات وإستراتيجية الأعمال في "جودبي" المهندس راتب أبو الراغب: "تنفيذاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للاستثمار بالعنصر البشري ورفع الوعي في الامن السيبراني واهتمام سمو ولي العهد بتطوير منظومة الأمن السيبراني، لتعزيز وحماية المؤسسات الرسمية والخاصة، وتوجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة بمأسسة الاستثمار في العنصر البشري وربطه بقياس الأداء، جاء حرص المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" وبما ينسجم مع خططه الاستراتيجية على تنظيم هذه المسابقة الدولية للأمن السيبراني "ARMYTHON"، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا المخصصة للجيوش والأجهزة الأمنية في مجالات الأمن السيبراني والتشفير.وأضاف أبو الراغب أن التميز بين الفرق لم يقتصر على الجانب الفني ولكنه امتد ليُظهر تميزاً في جوانب أخرى مثل العمل الجماعي والالتزام والتفكير خارج الصندوق لحل التحديات، إضافة إلى تطبيق الفرق لاستراتيجيات تكتيكية لحل التحديات الأمر الذي منح أعضاء الفرق فرصة قيمّة لاكتساب خبرة تطبيقية جديدة.وخاض المتسابقون على مدار 3 أيام مجموعة متنوعة من التحديات والفرضيات التي صممت بعناية لاختبار قدرات المشاركين في التصدي للتهديدات السيبرانية، وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة، على مستوى الدول والمنظمات العامة والخاصة.وامتازت المسابقة بتغطيتها لأكثر من 7 مجالات رئيسية من خلال ما يزيد عن 120 تحدي، تم تصميمها وبناؤها بعناية من قبل خبراء أردنيين متخصصين وحاصلين على جوائز بمسابقات دولية في مجالات الأمن السيبراني والتشفير، وبإشراف أكاديمية "سايبر شيلد" التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.وجاء تنظيم المسابقة تماشياً مع ازدياد التهديدات السيبرانية الحديثة والقرصنة التي تؤثر على المنطقة والعالم، بهدف جمع أفضل الخبراء والمختصين في مجالات الأمن السيبراني والتشفير في مكان واحد، لتعزيز وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين من الدول المشاركة وتحليل التهديدات والتحديات السيبرانية.وبدورهم أشاد المشاركون بالمستوى العالي للتنظيم والتحديات النوعية التي تصقل قدراتهم ومساعدتهم بالتعرف على هذه التهديدات وطريقة التعامل معها.وفي نهاية الاحتفال الرسمي، تم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز على مستحقيها إضافة إلى الدروع التذكارية على الشركاء والمنظمين والرعاة ولجنة التحكيم الدولية، وحلّ فريق DARK KNIGHTS من الأردن في المركز الأول، وفريق SHIELD من دولة قطر في المركز الثاني، وفريق DEFENDERS من الأردن على المركز الثالث.حضر الاحتفال قائد المنطقة العسكرية الوسطى العميد الركن طلال الغبين، ونائب رئيس هيئة مديري المركز/ المدير العام العميد المهندس أيمن البطران، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والسفراء والملحقين العسكريين، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، ومندوبين عن الشركات الداعمة والراعية للمؤتمر والمسابقة.