ارتفاع جرائم الأحداث في الأردن إلى 2159 العام الماضي

موفق كمال

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وارتفعت معدلات الجرائم بالنسبة للاحداث بسبب ارتفاع ارتكابهم لجرائم السرقات بمختلف انواعها سواء السرقات الجنحوية او الجنائية او سرقة السيارات، وذلك وفق التقرير الاحصائي لمعدلات الجريمة الصادر عن مديرية الامن العام.وارتكب الاحداث العام الماضي (413) سرقة جنائية بينما كانت في 2022 (351) سرقة، كما ارتكبوا ايضا (1014) سرقة جنحوية بينما ارتكبوا في 2022 (965) سرقة جنحوية، وعلى صعيد سرقة المركبات فقد سرق الاحداث خلال العام الماضي (13) مركبة، بينما كانت في 2022 (6) مركبات.وحسب التقرير الاحصادئي، فإن إقليم العاصمة سجل أعلى ارتفاع في ارتكاب جرائم الاحداث عن باقي الاقاليم في المملكة، بعد ان ارتكب الاحداث في أقليم العاصمة (862) جريمة، ومن ثم أقليم الشمال الذي جاء في المرتبة الثاني بعد أرتكب الاحداث فيه (556) جريمة، وبعدها أقليم الوسط الذي جاء بالمرتبة الثالثة، بعد ان ارتكب الاحداث فيه (463)جريمة.يشار الى ان معدلات الجريمة انخفضت بشكل عام في الاردن العام الماضي، فيما ارتفع المعدل الزمني لارتكاب الجريمة ليصل الى (23.4) دقيقة، بينما في العام 2022 (22.57) دقيقة.وبذات الوقت تساوى معدل ارتكاب الجريمة بالنسبة لعدد السكان خلال العامين السابقين ليصل الى ارتكاب 20 جريمة لكل 10 آلاف نسمة.وحسب التقرير الاحصائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الامن العام، فإن نسبة الاكتشاف للجرائم المرتكبة في المملكة بلغت (95.24%) العام الماضي أي بواقع (21700) جريمة، فيما لا يزال هناك (1084) جريمة قيد التحقيق.