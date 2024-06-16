 
الأحد 16 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حصيلة وفيات الأردنيين في الحج

الكعبة المشرفة - (أرشيفية)
الكعبة المشرفة - (أرشيفية)
أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ارتفاع عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج، إلى أربعة عشر وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجاً.اضافة اعلان

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن، كما تتابعان عمليات البحث عن الحجاج السبعة عشر المفقودين.

وأعرب القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج المتوفين، رحمهم الله، داعيًا الله- عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

وأوضح أن الحجاج المتوفين، رحمهم الله، والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية، داعياً جميع المواطنين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية:

- مديرية العمليات والشؤون القنصلية: ٠٠٩٦٢٧٩٥٤٩٧٧٧٧

- خط الطوارئ/ جدة: ٠٠٩٦٦٥٠١٧٨٤٦١١

أو من خلال البريد الإلكتروني لمديرية العمليات والشؤون القنصلية: [email protected] .
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