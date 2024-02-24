السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع على الحرارة الأحد وأجواء دافئة الاثنين

طقس دافئ في الأردن - (أرشيفية)
طقس دافئ في الأردن - (أرشيفية)
يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا الأحد، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان

وتكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

التحذيرات ليوم الأحد:

-  احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب، وبخاصة فوق المرتفعات الجبلية.


ويطرأ ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة يوم الاثنين، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء قليلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

أما ليلا فتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة. 

التحذيرات ليوم الاثنين:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ويطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة الثلاثاء، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتناقص كميات الغيوم ليل الثلاثاء، وتضعف فرص الهطول تدريجياً، وتسود أجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات ليوم الثلاثاء:

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وبخاصة فوق المرتفعات الجبلية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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