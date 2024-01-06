السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

عمان
عمان
يطرأ اليوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء مائلة قليلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غد الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية حوالي (6-8) درجات مئوية، حيث تصبح الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية وتسود رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتكون الأجواء الاثنين لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وتكون الأجواء الثلاثاء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 8 وفي مرتفعات الشراة 15 - 5، وفي مناطق البادية 21 - 8، وفي مناطق السهول 18 - 11، وفي الأغوار الشمالية 25 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 25 - 16، وفي خليج العقبة 26 - 15 درجة مئوية.- (بترا)
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