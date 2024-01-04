ارتفاع موازنة المحكمة الدستورية 158 ألف دينار

سماح بيبرس

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تواجه المحكمة الدستوريّة العام الحالي مجموعة تحديات، أبرزها محدودية المخصصات المالية المرصودة لها في مشروع موازنة العام الحالي، ومحدودية الأنظمة والبرامج التكنولوجية المعتمدة، ونقص الخبرات في بعض التخصصات، والتغير الدائم في التشريعات الناظمة لديوان الخدمة المدنية الذي أصبح مع بداية العام الحالي هيئة الخدمة والإدارة العامة.وخصص المشروع نفقات للمحكمة قدرها 1.610 مليون دينار، جميعها للنفقات الجارية، اذ لم يخصص أي مبلغ للنفقات الرأسمالية، وتشمل بشكل أساسي: الرواتب والأجور والعلاوات، ومساهمات الضمان الاجتماعي والتقاعد واستخدام السلع والخدمات.ومقارنة بالعام الماضي، فإنّ المخصصات زادت بقيمة 158 ألفا، إذ قدرت نفقاتها للعام الماضي بـ1.452 مليون، وخصصت هذه الزيادة لعدّة بنود هي: ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ بحيث زيدت 135 ألفا، لتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب وتغطية كلفة الشواغر والأحداث الجديدة.كما خصصت لتغطية بند استخدام السلع والخدمات، وذلك بقيمة 3 آلاف نتيجة الزيادة في بندي: المحروقات ومصروفات السلع والخدمات، مع الإشارة لانخفاض بند الكهرباء نظراً لتشغيل مشروع للطاقة الشمسية.كما زيدت النفقات الجارية بـ20 ألفا، نتيجة الزيادة في بند أجهزة وآلات ومعدات وذلك لتغطية نفقات المحكمة، كما بلغ عدد الكوادر العاملة 66 موظفا، 42 ذكورا و24 إناثا، للعام الماضي مقارنة بــ62 موظفا وموظفة لعام 2022.ووضعت الموازنة أولويات لتنفيذها أبرزها: ترسيخ مبدأ الدستور عبر الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور النافذ حسب الأصول.وسيتم الفصل في الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية من الجهات ذات العلاقة، عبر الأطر الزمنية المحددة في قانون المحكمة، وتطوير الخدمات المالية والإدارية المساندة لها، عبر تأهيل كوادرها، ووضع الأطر الزمنية لإنجاز العمل، وتقييم ربط الأداء الفردي بالإنجازات.