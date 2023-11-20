الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع نسبة التخزين في السدود.. وامتلاء "الفيدان" (فيديو)

سد
سد

قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن، ان ما دخل السدود من الامطار وجريان الاودية من الهطول المطري خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ نحو 3,761 مليون متر ليبلغ التخزين الكلي في السدود الـ 15 الرئيسية 68,503 مليون م3 ما نسبته 23,78% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 .

وبينت ان الهطولات المطرية التي شملت معظم مناطق المملكة انعكست على كميات جيدة دخلت السدود حتى صباح اليوم الاثنين اعلاها في سد الفيدان/ وادي عربة الذي دخله 1,315 مليون حيث وصل الى اقصى طاقة تخزينية البالغة 3,306 مليون م3 بنسبة 100% ، فيما دخل سد الملك طلال 684,330 الف متر مكعب بنسبة تخزين 37,3% وسد الموجب 542 الف متر مكعب بنسبة تخزين 74% .

ونشرت سلطة وادي الأردن فيديو يظهر امتلاء سد الفيدان:

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