استجابة واسعة للإضراب الشامل في الأردن (صور)

أغلقت المحال والمؤسسات التجارية أبوابها في عمان والمحافظات اليوم الاثنين، للمشاركة في الإضراب العالمي الداعي لوقف العدوان على غزة.
وتاليا مشاهد من الإضراب:
مشاهد من الإضراب الشامل في عمان— جريدة الغد (@AlghadNews) December 11, 2023
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تصوير ساهر قدارة#الاضراب_الشامل pic.twitter.com/PvIeu5zSYh
جانب من الإضراب الشامل في العقبة#الاضراب_الشامل pic.twitter.com/5Y0kXUTfEF— جريدة الغد (@AlghadNews) December 11, 2023
أسواق الكرك تشارك في الإضراب الشامل#الغد #الاضراب_الشامل pic.twitter.com/yVGN7OqZGd— جريدة الغد (@AlghadNews) December 11, 2023
مشاهد من إضراب المحال التجارية في إربد#الغد #الاضراب_الشامل pic.twitter.com/pXpLV29R2z— جريدة الغد (@AlghadNews) December 11, 2023