استجابة واسعة للإضراب الشامل في الأردن (صور)

أغلقت المحال والمؤسسات التجارية أبوابها في عمان والمحافظات اليوم الاثنين، للمشاركة في الإضراب العالمي الداعي لوقف العدوان على غزة.



وتاليا مشاهد من الإضراب:

مشاهد من الإضراب الشامل في عمان اضافة اعلان



تصوير ساهر قدارة#الاضراب_الشامل pic.twitter.com/PvIeu5zSYh — جريدة الغد (@AlghadNews) December 11, 2023