الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استجابة واسعة للإضراب الشامل في الأردن (صور)

جانب من الإضراب الشامل في عمان - تصوير ساهر قدارة
جانب من الإضراب الشامل في عمان - تصوير ساهر قدارة

أغلقت المحال والمؤسسات التجارية أبوابها في عمان والمحافظات اليوم الاثنين، للمشاركة في الإضراب العالمي الداعي لوقف العدوان على غزة.


وتاليا مشاهد من الإضراب:

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