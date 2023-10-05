الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استرداد 35 % من أموال "مكاتب الاستقدام"

نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل
نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل
 قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري، إن "النقابة تعمل على استرداد مبلغ 483 الف دينار من أعضاء الهيئة العامة".اضافة اعلان
وبين الفاعوري، أن مجلس النقابة، عمم على أصحاب المكاتب، وبدأ باستعادة جزء  من المبلغ، مؤكدا أنهم متفهمون لقرار وزارة العمل بهذا الشأن، بعد أن أعلمناهم بأن هذه أموال عامة، في حين أن عددا قليلا منهم، ممن يعانون من ذائقة مالية، تأخروا بإعادة المبلغ.
وأكد أنه منذ الأحد الماضي وحتى اليوم، جمع 35 % من إجمالية، موضحا أن اللبس بشأن توزيعه، كان قبل تلقي كتاب الوزارة، لافتا الى أن "الخلل الرئيس كان جراء توضيح ديوان المحاسبة، من أن الأمر يتعلق بصلاحيات النقابة واختصاصها، ويخرج عن اختصاص الديوان".
وكان المجلس السابق للنقابة، وزع بقرار قبل أشهر 3 آلاف دينار على صاحب كل مكتب، من أموال النقابة التي جمعها من اعمال استثمارية، وذلك بعد اجتماع للهيئة غير عادي في مقر اتلنقابة في آب (اغسطس) الماضي، لمناقشة التصرف بمبالغ صندوق النقابة والاستفادة منها، ونتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني، جرت الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي ثان، قررت فيه الهيئة العامة توزيع 3000 دينار لكل مكتب، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بعضهم.
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