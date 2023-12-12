الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد أحد مرتبات القوات المسلحة في اشتباك مسلّح مع مهربين

القوات المسلحة الأردني
القوات المسلحة الأردنية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عن استشهاد أحد مرتبات القوات المسلحة في اشتباك مسلّح مع مهربين على الواجهة الحدودية الشمالية الأردنية.

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وقال في بيان، إنه في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء، وعلى الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية وقع اشتباك مسلّح مع العشرات من المهربين الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب لإدخال كميات كبيرة من المخدرات، تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل عدد من المهربين ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري.


وأضاف المصدر أن الاشتباك أسفر أيضاً عن استشهاد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي وإصابة الوكيل أول سالم مفتن سالم وكلاهما من مرتب قوات حرس الحدود، إذ تم اخلاء المصاب إلى مستشفى الرويشد الحكومي، وحالته الصحية متوسطة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.


ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد الوكيل أول النعيمي، سائلةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، وتتمنى الشفاء العاجل للمصاب.

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