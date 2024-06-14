 
الجمعة 14 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استكمال الاستعدادات لاستقبال زوار تلفريك عجلون خلال العيد

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تلفريك عجلون

  أنهت إدارة المنطقة التنموية استعداداتها لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.


وقال مدير منطقة عجلون التنموية عز الدين المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم إجراء الصيانة اللازمة للموقع وخطوط التلفريك من قبل شركة متخصصة لتوفير أجواء مريحه للزوار خلال عطلة العيد.

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وأشار إلى أن هناك فعاليات متنوعه ستكون خلال العيد منها الترفيهية للأطفال والخيمة التراثية وكرنفال الأطفال والأكلات الشعبية وشخصيات كرتونية والعديد من الفعاليات التي ستسهم في قضاء الأسر لأوقات ممتعه والاستفادة من البرامج والخدمات المقدمة.


وبين أنه سيتم استئناف استقبال الزوار اعتبارا من يوم غد السبت من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 5,30 مساء.

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