 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استمرار تأثير الكتلة الجافة والحارة اليوم وتراجعها الخميس

طقس حار - (تعبيرية)
طقس حار - (تعبيرية)

تبقى المملكة اليوم الثلاثاء، تحت تأثير الموجة الحارة،حيث يكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في اوقات الذروة (وقت الظهيرة)، ومن اشعال النيران في الاماكن الحرجية، ومن ترك الاطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خصوصا في مناطق البادية.


اما الأربعاء، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


تعاود درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، ليسود طقس حار فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


اما الجمعة، يكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ولاسيما في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 38 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 36 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 34 - 20 وفي مرتفعات الشراة 33 - 21, وفي مناطق البادية 41 - 24 وفي مناطق السهول 38 - 22, وفي الأغوار الشمالية 44 - 25, وفي الأغوار الجنوبية 44 - 26، وفي البحر الميت 44 - 25، وفي خليج العقبة 42 - 26 درجة مئوية.-(بترا)

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