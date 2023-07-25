الثلاثاء 25 تموز 2023
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استمرار تأثير الكتلة الحارة بالأيام القادمة.. وهذا موعد تراجعها

طقس حار
طقس حار
تشير آخر الخرائط الجوية و الناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية توقعات باستمرار تأثر بلاد الشام بما فيها الأردن خلال الأيام القادمة بالكتلة الهوائية الحارة و التي تتوضع إلى الشمال من شبه الجزيرة العربية و تقع الأردن على أطرافها، بحيث تبقى الأجواء حارة بوجه عام في أغلب المناطق، بحسب موقع طقس العرب.اضافة اعلان

وتشير ذات الخرائط توقعات بتراجع الكتلة الحارة مع أخر يومين من الشهر (مطلع الأسبوع القادم) و لكنه مؤقت حيث تعاود ارتفاعها مع الأيام الأولى من شهر أغسطس/آب.

وتندفع تيارات هوائية شمالية غربية ذات درجات حرارة قريبة من مُعدلاتها و أكثر رطوبة من التي تؤثر حالياً يومي الأحد و الإثنين 30 و 31 تموز/يوليو، حيث تميل درجات الحرارة للانخفاض و تتحول الأجواء لتصبح أقل حرارة مما هو عليه الحال في عموم مناطق المملكة، كما و تعود الليالي اللطيفة لمُرتفعات المملكة.

و يُتوقع بمشيئة الله أن تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بِعدّة درجات خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي، بحيث يكون الطقس حاراً في مُعظم مناطق المملكة، و تتراوح درجات الحرارة حول مُنتصف الثلاثينيات مئوية في العاصمة و أغلب المُدن الأردنية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة في البادية و مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة.
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