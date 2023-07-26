الأربعاء 26 تموز 2023
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استمرار تأثير الكتلة الحارة حتى الجمعة وتراجعها السبت

مدينة عمّان - (أرشيفية)
عمان
تبقى المملكة اليوم الأربعاء، تحت تأثر الكتلة الهوائية الحارة والجافة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية، وتسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو (4-5) درجات مئوية ، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يستمر تأثير الموجة الحارة على المملكة يومي الخميس والجمعة، و تبقى الأجواء حارة و جافة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
اما السبت، يتراجع قليلاً تأثير الكتلة الحارة على المملكة، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول بينما تبقى الأجواء حارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 26 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 24، وفي المرتفعات الشمالية 33 - 22 وفي مرتفعات الشراة 32 - 21، وفي مناطق البادية 41 - 23، وفي مناطق السهول 38 - 25، وفي الأغوار الشمالية 44 - 28، وفي الأغوار الجنوبية 45 - 29، وفي البحر الميت 44- 27، وفي خليج العقبة 45 - 29 درجة مئوية.-(بترا)
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