الأحد 17 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

افتتاح أول مدرسة تركية في الأردن

أحد الصفوف في مدرسة المعارف التركية في الأردن
أحد الصفوف في مدرسة المعارف التركية في الأردن
وصل عدد الطلاب المسجلين لدى مدرسة المعارف التركية في العاصمة عمان، والتي جرى افتتاحها رسميا قبل نحو 10 أيام، قرابة 200 طالب، وذلك مع انطلاقة الفصل الدراسي الأول بالمملكة.اضافة اعلان

جاء ذلك وفق ما قاله ممثل وقف المعارف التركي في الأردن، فيسي كايا، في تصريح لوكالة "الأناضول"، اليوم الأحد.

وأضاف كايا أن "الأردن من أهم دول المنطقة في مجال التعليم، لا سيما الخاص منه، وما نريده من إنشاء هذه المدرسة هو تعزيز العلاقات التعليمية بين البلدين والشعبين".

وتابع: "كما نريد أيضا أن نستفيد من تجربة التعليم بالأردن، وفي ذات الوقت نبادلهم تجربتنا أيضا".

وأردف: "جاء الهدف من تأسيس وقف المعارف عام 2016 من أجل تنظيم العملية التعليمية خارج تركيا، فجميع المدارس حول العالم الآن تحمل ذات الاسم وهو مدرسة المعارف".

من جانبه، قال المدير العام للمدرسة ليفانت أونجل للأناضول: "بدأنا استقبال الطلبات للتسجيل في الثالث من الشهر الجاري، وقد وصل اليوم عدد الطلاب إلى قرابة 200 طالب".

وأضاف: "نحن ندرس المنهاج الوطني الأردني، من مرحلة الحضانة وحتى الثانوية العامة، والمدرسة معتمدة لدى الجهات التعليمية في تركيا، وتتيح لطلابها إكمال دراستهم هناك وفق النظام التعليمي التركي، وهم الأوفر حظاً للحصول على المنح الدراسية التركية".

وذكر أونجل أن لديهم 35 معلماً ومعلمة في جميع التخصصات، إضافة إلى معلم اللغة التركية، مشيرا إلى أن المدرسة تضم جميع المرافق الأساسية، التي تتيح للطلاب بيئة تعليمية مناسبة.

يشار إلى أنه في أبريل/ نيسان 2018، أنشأ بالأردن سكن وقف المعارف، ويعد من أكبر وأهم المؤسسات التركية في الدول العربية، ويستوعب قرابة 300 طالب وطالبة.
المركز الوطني لحقوق الإنسان - (أرشيفية)

"الوطني لحقوق الإنسان" يثمن إدماج الديمقراطية بالمناهج الدراسية 16 أيلول 2023

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري-(أرشيفية)

اللاجئون السوريون يعانون انعدام الأمن الغذائي 16 أيلول 2023

نقابة الأطباء-(أرشيفية)

المواد التأديبية في قانون نقابة الأطباء تحتاج إلى جهة منفذة 16 أيلول 2023

قناة الملك عبدالله (أرشيفية)

دراسة لربط "الشرب والري" للوصول لـ"تخزين استراتيجي" 16 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

طلاب الأردن على موعد مع تطوير منهاج اللغة الإنجليزية

منذ 2 دقيقة
429b36b5-مديرية-الأمن-العام-أرشيفية

الأمن يوضّح ملابسات فيديو الاعتداء والمشاجرة في جبل عمّان

منذ23 ساعة
ماراثون عمان الدولي بنسختته الـ13 - (أرشيفية)

انطلاق ماراثون عمان الدولي الشهر المقبل

16 أيلول 2023
العاصمة عمان -(الغد)

طقس معتدل حتى الثلاثاء

16 أيلول 2023
مقياس-ريختر-2

سويدان: لا يوجد أي حدث زلزالي في عمان الشرقية

16 أيلول 2023
المؤسسة العامة للغذاء والدواء

"الغذاء والدواء" تشارك بمؤتمر نقابة الصيادلة السادس عشر

16 أيلول 2023
افكار و مواقف

عندما يصرح وزير التربية والتعليم العالي: اختلالات التخصصات الطبية

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

السفر نحو الشرق

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

إسرائيل تزج بإيران في حسابات الأردن

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

فشل دمج المؤسسات المستقلة

سلامة الدرعاوي |اليوم

منظومة الحماية الاجتماعية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل المطلوب تمرين وهمي أم محاكاة حقيقية؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات | منذ16 ساعة
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات | منذ19 ساعة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 