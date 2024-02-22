الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

افتتاح حديقة الشهيد الطيار الحراسيس في جبل التاج

حديقة الشهيد الطيار الحراسيس في جبل التاج
حديقة الشهيد الطيار الحراسيس في جبل التاج
افتتح أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، صباح اليوم الخميس، في ظل احتفالات الوطن باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، حديقة الشهيد الطيار علي الحراسيس في جبل التاج، والتي تم تزويدها في سياق المبادرات الملكية بتجهيزات وألعاب مطاطية ورملية لتكون متنفسا مجتمعيا للأهالي وأطفالهم.اضافة اعلان

وقال الشواربة إن تدشين الحديقة التي تعتبر مرفقا حيويا أمام الأهالي يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم الخدمات للمواطنين في كافة أحياء مدينة عمان.

وأضاف أمين عمان بحضور النائب حسين الحراسيس، أن مشروع تطوير أحياء عمان شهد إعادة تنظيم أجزاء من المنطقة باستحداث وفتح شوارع جديدة وتوسعة الشوارع القائمة وتأهيل البنية التحتية مع تنفيذ تحسينات مرورية وبنية تحتية لجزر وسطية وإعادة تأهيل شبكة تصريف مياه الأمطار.

وأكد الشواربة أن حديقة الشهيد الطيار الحراسيس- رحمه الله- تعتبر مرفقا مجتمعيا يتطلب من الجميع رعايته والحفاظ على المكتسبات الخدمية فيه وبما يضمن ديمومته في استقبال الأطفال والأهالي الذين سيجدون متنفسا ترفيهيا وطبيعيا فيه.

وتضم الحديقة ساحة مركزية ومنطقة ألعاب رملية ومنطقة ألعاب أطفال مطاطية، وساحة لكرة السلة، ومساحات خضراء، مع تنسيق موقع، وتنفيذ فراغات ومساحات خضراء مع تعزيز إنارة الشوارع وفتح شارعين.

يذكر أن مشروع تطوير أحياء عمان هو مشروع تنموي وطني سيشمل معظم الأحياء في عمان التي تعاني من الاكتظاظ وضيق في سعة الشوارع، ومنها إلى جانب جبل التاج كل من جبل الجوفة والقلعة والنصر.

وحضر الافتتاح نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، ومدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي ونوابه، وأعضاء مجلس الأمانة محمد السعود وزياد الحراسيس ورانيا الكوز وعبير المحسيري.
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