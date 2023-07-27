افتتاح مبنى جديد لمختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء

حنان بشارات

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افتتحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مبنى مختبراتها الجديد الممول بمنحة من المملكة العربية السعودية، ومراكز التدريب المتخصصة في الشؤون التنظيمية والرقابية للأدوية وضبط جودتها، بالإضافة إلى مركز اليقظة الدوائي الأردني.وجرى الافتتاح تحت رعاية وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور فراس الهواري وبحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ونايف بن بندر السديري، سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن.وأكد الهواري خلال رعايته حفل الافتتاح، أن صحة المواطن وسلامة دوائه وغذائه تحتل سلم الأولويات لدينا مثمنا الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الحفاظ على سلامة انسياب غذاء آمن ودواء ذي جودة عالية وفعال للمواطن ترجمة لسياسة الحكومة الرامية لتهيئة منظومة رقابية متميزة ومتطورة وفق أعلى المعايير العالمية.وأضاف، أن المؤسسة تسجل اليوم إنجازا حقيقيا يضاف إلى الإنجازات والجهود الدؤوبة للمؤسسة والتطلعات المستقبلية الرامية إلى تطوير مختبرات المؤسسة وبما يسهم في تعزيز الدور الريادي للمؤسسة والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.وبين مديرعام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات في كلمته الترحيبية خلال الافتتاج إلى أن مختبر الدواء في المؤسسة شهد مؤخرا تطورا نوعيا من حيث استحداث فحوصات مخبرية جديدة ونوعية وتزويده بأجهزة متطورة ورفع تأهيل وكفاءة الكوادر الفنية العاملة فيه، وانضمام مختبر رقابة الدواء إلى برنامج التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية، ليكون مختبرا مؤهلا ومعتمدا من قبل المنظمة إقليميا وعالميا. مضيفا أن المؤسسة ستبذل قصارى جهدها للتطوير المستمر لتعزيز الجاهزية والتصدي لكل ما يمس سلامة ومأمونية الدواء وبالتعاون البناء المستمر مع جميع شركائنا الداعمينوبحضور الدكتورة جميلة الراعبي، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن، سلم الدكتور المنظري مجموعة من أجهزة المختبرات النوعية المختلفة بدعم من المنظمة، وذلك لرفع كفاءة مختبر الرقابة الدوائي الوطني وضمان دخول وتداول أدوية ذات جودة عالية وآمنة وفعالة وتقوية الأنظمة الوطنية التنظيمية والرقابية للدواء عن طريق برنامج متخصص من قبل منظمة الصحة العاليمة، وبذلك تكون مؤهلة للإدراج في قائمة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالجهات الرقابية المرجعية في العالم.وخلال هذه الفعالية، تم افتتاح مركزين متخصصين للتدريب في الشؤون التنظميمة والرقابية للأدوية و مختبر ضبط الجودة للأدوية، بالإضافة إلى مركز اليقظة الدوائي الأردني الذي افتتح بدعم من منظمة الصحة العالمية، في إطار الدعم المتواصل التي توليه المنظمة لتعزيز الأنظمة الصحية الوطنية، من خلال تدريب وبناء قدرات كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتعزيز دورها الرقابي والتنظيمي للأدوية والمنتجات الطبية.من جانبه أكد الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط على أهمية التعاون المستمر مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تعزيز دور المؤسسة التنظيمي والرقابي على الأدوية والمطاعيم على المستويين المحلي والاقليمي." نحن في المنظمة مستعدون لتقديم مزيد من الدعم لجعل المؤسسة مؤهلة للإدراج في قائمة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالجهات الرقابية المرجعية في العالم والذي يتفق مع تطلعاتها ويعكس واقع النظام الصحي في الأردن".وقد أعرب مهيدات عن الشراكة الإستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية وتزويده بمجموعة من أجهزة المختبرات النوعية وتجهيز مراكز متخصصة لتدريب كوادر المؤسسة ومساهمتها في تعزيز المستوى الريادي المتميز وبما يواكب آخر التطورات والمستجدات في مجال الرقابة على الدواء، مما سينعكس على رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الملكية السامية في تطوير وتميز القطاع. كما ثمن مهيدات أيضا المنحة الكريمة المقدمة من المملكة العربية السعودية في دعم مشروع بناء مبنى المختبرات .من جهتها أشار السفير السعودي نايف بن بندر السديري إلى العلاقات المتينة والراسخة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والتي تخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بفضل دعم قيادتي البلدين الشقيقين مؤكدا إلى أن افتتاح المبنى يمثل ثمرة للجهود المشتركة نحو التعاون الوثيق والتنسيق المشترك لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية في جميع المجالات محل الاهتمام المشترك.وتضمن الافتتاح جولة في مركز اليقظة الدوائي الأردني الذي تم تأسيسه عام 2012 وتم مؤخرا إعادة تأهيله وتجهيزه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما شمل جولة ميدانية في مختبرات المؤسسة تضمنت تقديم الشرح المفصل حول الأجهزة وآليات العمل المتبعة في مختبرات المؤسسة لفحص الأغذية والأدوية.