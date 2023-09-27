اقرأوا نص القصيدة المحمدية التي أنشدت أمام الملك

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أُنشدت أمام جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، القصيدة المحمدية للإمام البوصيري، وذلك خلال فعالية دينية أقيمت في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وفيما يلي نصها:مُحمَّدٌ أشْرَفُ الأعْرابِ و العَجَممُحمدٌ خيرُ مَن يمْشِى على قدمِمُحمَّدٌ باسط المعروفِ جَامِعةمُحمَّد صاحِب الإحْسَانِ و الكرَمِمُحمَّدٌ تاج رُسْل الله قاطِبةمُحمَّدٌ صادِقُ الأقوالِ و الكلِمِمُحمَّد ثابت الميثاق حافظُهمُحمَّدٌ طَيِّبُ الأَخلاق و الشِّيَمِمُحمَّدٌ رُويَتْ بالنوُر طِينتهمُحمَّدٌ لم يَزلْ نور اًمن القِدَممُحمَّدٌ حَاكِم بالعَدْل ذو شرَفٍمُحمَّدٌ مَعْدِن الأنعام و الحِكممُحمَّدٌ خيْرُ رُسْل الله مِن مُضرمُحمَّدٌ خيْرُ رُسْل اللهِ كُلِّهِمِمُحُمَّد دِينُه حَق ندِين بهِمحمَّدٌ مُجْمِلاً حَقا على عَلَممُحمدٌ ذِكْرُهُ رَوْحٌ لأنفسنامُحمَّدٌ شكْرُهُ فرض على الأمَممُحمَّدٌ زينة الدنيا وبَهْجَتُهامُحمَّدٌ كاشِفُ الغُمات و الظلَممُحمَّد سَيد طابتْ مَناقِبَهمُحمَّدٌ صَاغه الرَّحْمَن بالنِّعممُحمَّدٌ صَفوة البَارى و خيرتهمُحمَّدٌ طاهِرُ مِن سَائِر التُهممُحمَّدٌ ضاحِكٌ للضَّيفِ مُكْرِمُهُمُحمَّدٌ جارُه و اللهِ لَمْ يُضَممُحمد طابت الدنيا ببعثهمُحمَّدٌ جاءَ بالآيات و الحِكَممُحمدٌ يوم بعث الناس شافِعُنامُحمَّدٌ نورُهُ الهَادِى من الظُلَممحمد قائِم لله ذو هِمَممُحمَّد خاَتِمٌ لِلرُسْل كلهم