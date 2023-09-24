الأحد 24 أيلول 2023
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"الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية" تصل إلى 26 سوقا

خضار
خضار وفواكه
وصلت الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية (جباكو) إلى 26 سوقا، إضافة إلى أسواق تقليدية والعمل بعقود واضحة في (السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر)، وفقا لمدير عام الشركة علاء الدين أبو الخير.اضافة اعلان
وقال أبو الخير الأحد، إنّه وضمن الخطة الاستراتيجية لاستهداف الأسواق الإقليمية والدولية، فقد وصلت الشركة إلى "هولندا، هنغاريا، رومانيا، بولندا، النمسا، روسيا، اليونان، قبرص، بريطانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أوكرانيا، كرواتيا، إيطاليا، التشيك، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، تركيا، الدنمارك، مولدوفا، وفنلندا".
وأضاف أن الشركة تعمل وفق خطة العمل الحالية إلى زيادة الاستهداف لأكثر من 30 سوقا جديدا للأعوام المقبلة؛ وهي أسواق استراتيجية ضخمة وتحتاج إلى التجهيز والاستعداد لتلبية العقود وفق متطلبات الأسواق.
كما تحتاج الشركة للحصول على حصة مناسبة في أسواق، "الولايات المتحدة، الصين، كندا، إندونيسيا، اليابان، وماليزيا"، إلى خطة تدريجية، حيث إبرمت الشركة اتفاقيات هذه الدول ومع 100 مزارع لتنفيذ العقود المبرمة دولياً والبالغة 10 آلاف طن للعام الحالي.
وبين أبو الخير أن الصادرات خلال الأشهر الأولى من عمر الشركة إلى 2000 طن.
ولفت إلى أن الشركة تعمل على دراسة خطوط الإمداد والنقل المناسبة لتحقيق المنافسة، بالإضافة إلى شروط الجودة لدى المستورد، والتي يتم الاتفاق عليها مع المزارع المحلي، وتحقق الشركة اليوم، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي لزيادة الصادرات الزراعية، العمل على تزويد المصدر المحلي بالمعلومات ودراسات السوق والنقل لهذه الأسواق مما يحقق فرصاً إيجابية لزيادة الصادرات الزراعية.
أوضح أبو الخير أن الشركة حصلت على عقود مضاعفة مقارنة بالأعداد الحالية، إلا أنها تحتاج إلى توفير مركز تعبئة وتصنيف وتخزين بالإضافة إلى التبريد، وهو ما ستعمل عليه الشركة لتحقيق البنية التحتية لزيادة الصادرات وفقا لخطة عمل الشركة.-(المملكة)


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