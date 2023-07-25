الثلاثاء 25 تموز 2023
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"الأردنية" تعلن عن أكبر برنامج إيفاد شهده الوسط الأكاديمي

الجامعة الأردنية - (أرشيفية)
"الأردنية" تعلن أكبر برنامج إيفاد شهده الوسط الأكاديمي الأردني
أعلنت الجامعة الأردنية أكبر برنامج إيفاد شهده الوسط الأكاديمي الأردني منذ أزيد من عشر سنوات، وذلك بفتح الباب لـ77 شاغرا خُصّصت لإيفاد المتفوقين من حملة درجة البكالوريوس إيفادا خارجيا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، في مختلف التخصصات.اضافة اعلان

كما سبق للجامعة أيضا أن أعلنت عن توفّر 40 شاغرًا في مختلف التخصصات الهندسية والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بموجب اتفاقية بينها وبين جامعة سيدني الأسترالية.

وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إن الجامعة أولت أهمية بالغة لتطوير كادرها التدريسي، إذ وضع مجلس عمدائها خطة إيفاد أُعدّت بناء على الخطة الاستراتيجية للجامعة الأردنية، ووفق حاجات الأقسام والتخصصات النادرة، للطلبة الأوائل والمتفوقين، للاستثمار بقدراتهم عبر ابتعاثهم إلى جامعات عالمية ذات تصنيف متقدم.

وأكد عبيدات أن أهمية الإيفاد تكمن في إحداث نقلة نوعية في تطوير الكوادر التدريسية، وذلك بالاستثمار في طاقات الطلبة الأوائل والمتفوقين، وتكوين كوادر تدريسية شابة، إذ يضخ الإيفاد دماء جديدة في الجسم الأكاديمي، ويسهم بجلب خبرات جديدة ومتنوعة نظرًا لتنوع الجامعات التي يُوفد إليها الطلبة، إضافة إلى إدخال تخصصات جديدة بعد تمكين كادر تدريسي قادر على تدريسها.

ودعت الجامعة الطلبة الراغبين إلى التقدم بتصفح موقع الجامعة والدخول إلى صفحة الوظائف والإيفاد والتقدم إلكترونيا بعد استيفاء الشروط الواجبة لملء الشواغر.
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