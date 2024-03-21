"الأردنية" توضح حول قصة الطفل هايل

أوضحت إدارة مستشفى الجامعة الأردنية في بيان اليوم الخميس، حول قصة الطفل هايل التي نشرت على صحيفة "الغد"، وتاليا نص البيان:



بدايةً فإنّ إدارة مستشفى الجامعة الأردنية تُسجّل تحفُّظها على العنوان الذي يُعتبر جائرا؛ إذ إن المستشفى لا يحجز أو يتحفظ على أي مريض لأي سبب كان، وإنما يلتزم بإجراءات قانونية يجب استكمالها لغايات الخروج بغض النظر عن الحالة، بالإضافة إلى الاعتراض على تضمين الخبر لصورة فاتورة المريض- محور الخبر- باعتبارها تحوي تفاصيل شخصية ومادية لا فائدة من نشرها.



كما أن إدارة المستشفى تؤكد أنه وطوال فترة إقامة الطفل في الخداج والتي بلغت (3) شهور تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة دون أي تقصير من الكوادر المعنية إذ إنه أُدخل بوضع صحي سيئ، وكان التواصل مستمرا مع والده لوضعه بالتفاصيل المالية، وتم العرض عليه لمساعدته بالحصول على إعفاء طبي لتغطية مصاريف الخداج إلا أن والد الطفل لم يستطع الحصول على الإعفاء لأسباب لا علم لنا بها.



وتوضّح إدارة المستشفى، أن جُل المعضلة محور الخبر تصُب في صلاحيات إدارة التأمين الصحي وليس المُستشفى؛ حيثُ إن والد الطفل لم يُحضر التأمين الصحي لغاية الآن الأمر الذي حال دون تغطية فاتورة الطفل من قبل وزارة الصحة.



وتُبيّن الإدارة، أنه تم حل المُعضلة بتوقيع تعهد خطي من قبل والد الطفل لحين إحضار تأمين صحي ساري المفعول، مُضيفةً أن لا صلاحيات لديها في إعفاء أي مريض من فاتورة العلاج المالية باعتبار هذه الأموال أموال أميرية لا يحق لأحد التصرف بها.



وإنّ إدارة المستشفى لترجو الالتزام بالحياديّة والموضوعيّة في نقل الأخبار الخاصة بالمستشفى والتأكّد من تفاصيلها ومصادرها؛ حفاظاً على صورة صرح طبي وطني يتّخذ من الموضوعية والتميّز شعاراً له وواقعاً مُمارساً.

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