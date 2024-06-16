الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف محافظات المملكة

أدى الأردنيون صباح الأحد، صلاة عيد الأضحى في مختلف المساجد والمصليات التي حددتها وزارة الأوقاف في جميع المحافظات.



وألقى الدكتور أحمد الحسنات بعد أداء الصلاة، خطبة العيد في ساحة المدينة الرياضية في عمان، أكد فيها أن عيد الأضحى المبارك هو عيد التضحية والفداء، عيد سنن الأنبياء الذي نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى بمزيد من الأعمال والطاعات، ذاكرا فضائل العيد وبركاته التي تأتي بعد إتمام عبادة العشر الأواخر من ذي الحجة وأداء مناسك الحج.

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وبين الحسنات فضل التسامح وتكريس فضائل التهنئة والتبريك بهذه المناسبة بين الناس، مذكرا بضرورة زيارة الأرحام وذي القربى والبعد عن الخلافات ونبذ البغضاء والمشاحنة وإلى عمل الخير والصالحات.



ودعا إلى تفقد الفقراء والمساكين تطبيقا لأوامر الله عز وجل بتوطيد أواصر المحبة والعفو، حاثا المؤمنين على المحافظة على ميثاق الإيمان والاستمرار بالالتزام بالعبادات.



ودعا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع به بفضل الله وحكمة قيادتنا الهاشمية وأجهزتنا الأمنية ووعي شعبنا المخلص، مثلما دعا الله أن يحفظ الله بلاد المسلمين والعرب من كل سوء ومكروه.



خطط أمنية

أعلنت مديرية الأمن العام، مباشرتها بتنفيذ خطتها الأمنية لعيد الأضحى المبارك التي تشمل جميع الإجراءات والخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية المتخذة للتحفيف على المواطنين، وتوفير بيئة آمنة للتسوق، وأداء الواجبات الدينية والاجتماعية، وتلبية الاحتياجات المختلفة.



وأكدت المديرية على اتباع الإدارات المرورية لجملة من الإجراءات الهادفة لتنظيم الحركة المرورية وتأمين السلامة على الطرقات، فيما ستقوم مديريات الشرطة والإدارات والوحدات المختصة بتسيير الدوريات باللباسين المدني والعسكري في الأسواق والأحياء والتجمعات.



من جانبها، وضعت مديرية الدفاع المدني كوادرها العاملة ضمن جاهزية عالية وقدرة على الاستجابة لتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية، داعية إلى انتهاج السلوك الوقائي والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي قد تكون سبباً في وقوع الحوادث.



وانسجاماً مع السياسة الإصلاحية لمديرية الأمن العام وحرصها على إبقاء نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في تواصل مع محيطهم الخارجي ستفتح مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها أمام ذوي النزلاء بزيارات خاصة وعادية اعتباراً من أول أيام العيد.

ودعت مديرية الأمن العام إلى التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالسلوكيات الآمنة خلال التسوق، وعدم ترك الأطفال أو المقتنيات في المركبات، والابتعاد عن أوقات الذروة قدر الإمكان عند التسوق، مع ضرورة الالتزام بقواعد المرور، والقيادة بطريقة آمنة دون ارتكاب المخالفات المتحركة والخطيرة، أو المخالفات الثابتة والتي قد تشكل إعاقات مرورية تتسبب بحدوث الازدحامات.



كما دعت المديرية إلى التعاون مع مرتباتها العاملة بالميدان، والاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة؛ حفاظا على سلامة الجميع.



"الأرصاد" تنصح المواطنين ببدء زيارات العيد بساعات المساء والليل

أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، الخميس، أن تأثير الموجة الحارة مستمر طوال أيام عيد الأضحى.



ودعا آل خطاب، المواطنين، إلى أن "تكون الزيارات خلال العيد في الفترة المسائية والليلية، مع التأكيد على متابعة التحديثات الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية".

وتأثر الأردن الخميس، بكتلة هوائية حارة جدا وجافة تؤدي إلى ارتفاع على درجات الحرارة بنحو 8-9 درجات عن معدلاتها العامة.



وأوضح أن الكتلة الهوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، ومتوقع أن يستمر تأثيرها لأيام عدة وصنفت بموجة حارة وهي الثانية خلال شهر حزيران الحالي.

وأضاف آل خطاب، أن الأجواء حارة جدا وجافة، ومتوقع استمرار تأثيرها خلال عطلة عيد الأضحى حيث تكون الأجواء في المناطق الجبلية حارة، بينما تكون حارة جدا في باقي المناطق مثل البادية والأغوار والعقبة والبحر الميت مع فروقات قليلة بدرجات الحرارة العظمى خلال الأيام المقبلة.



ويتوقع أن تسجل في العاصمة عمان بين 38 و41 درجة مئوية، بينما في الجبال بين 35 و37 درجة مئوية، أما في البادية والأغوار والعقبة والبحر الميت بين 44 و47 درجة مئوية.



وأفاد آل خطاب بأن الشعور بارتفاع درجات الحرارة "لن يكون فقط خلال النهار بل وخلال ساعات المساء والليل في المناطق كافة، حيث من المتوقع أن تكون الأجواء بالمجمل حارة نسبيا لتسجل درجات الحرارة الصغرى في المناطق الجبلية 22 - 27 درجة مئوية بينما في باقي المناطق بين 26 - 31 درجة مئوية".



أما فيما يتعلق بدرجات الحرارة خلال الفترات المسائية والليلية فستكون أعلى من المعتاد. محذرا المواطنين من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة في المناطق كافة، خاصة أن هذه الأيام فترة تسوق المواطنين، وتبادل الزيارات بالعيد.



وأكد ضرورة عدم التنزه نهارا تحت أشعة الشمس خصوصا مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة تجنبا للإصابة بالجفاف أو ضربات الشمس.



عطلة عيد الأضحى

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بلاغاً رسميَّاً حدَّد بموجبه عطلة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من صباح الأحد الموافق للسَّادس عشر من حزيران 2024م وحتَّى مساء الخميس الموافق للعشرين منه.



ونصَّ البلاغ على أن تُعطِّل جميع الوزارات، والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة خلال الفترة المحدَّدة أعلاه.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.