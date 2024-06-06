الأردن أرسل 31 ألف طن من المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى غزة

بلغ مجموع الوزن الإجمالي للمساعدات التي تم إرسالها من الأردن إلى الأهل في قطاع غزة، وما تم العمل على توزيعه من داخل غزة عبر المنظمات الشريكة نحو (31) ألف طن.



وتوزعت هذه الأرقام على النحو التالي: غذائي أكثر من 20 ألف طن، إغاثي: نحو 2400 طن، أدوية ومستلزمات طبية: نحو 1500 طن، مواد صحية: نحو 720 طنا، مساعدات وزعت داخل غزة عبر المنظمات الشريكة: نحو 6 آلاف طن.



وتم نقل هذه المساعدات عبر عدة وسائل، إذ بلغ مجموع القوافل المرسلة برا عبر جسر الملك الحسين إلى (1865) شاحنة، موزعة على (1122) شاحنة - الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مع المنظمات الدولية، و(743) شاحنة - الخيرية الأردنية الهاشمية مع القوات المسلحة الأردنية.



فيما بلغ مجموع الإنزالات الجوية (358) إنزالا، موزعة على (257) إنزالا مع دول شقيقة وصديقة، و(101) إنزال من خلال القوات المسلحة الأردنية.



في ذات الشأن، بلغ مجموع المساعدات المرسلة جوا عبر العريش (53) طائرة، (13) طائرة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، و(40) طائرة بالشراكة مع منظمات إغاثية.



وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الإغاثية والغذائية التي قدمت بشكل مباشر بالتعاون مع المنظمات الشريكة داخل القطاع، (717) ألف مستفيد.

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