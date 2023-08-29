الأردن الأول عربيا بـ"جودة الهواء".. هل تتعزز السياحة؟

فرح عطيات

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تلعب طبيعة تضاريس الأردن عاملا رئيسيا في "نقاء الهواء"، الذي يخلو من تزايد في تراكيز الملوثات، لتجعله يحتل مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية المتعلقة بجودة الهواء.وتؤهل تلك الطبيعة الأردن ليكون من الدول الجاذبة للسياح الأجانب والعرب، في ضوء انخفاض ملوثات الهواء، الناجمة عن الصناعات المختلفة التي تمتاز بها بلدان أخرى في أنحاء العالم، بحسب أستاذ فيزياء الجو في كلية الأمير حسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة د. محمود أبو اللبن.ووفق منظمة الصحة العالمية "يقصد بتلوث الهواء تلوث البيئة الداخلية أو الخارجية بأي عامل كيميائي أو فيزيائي أو بيولوجي يغير الخصائص الطبيعية للغلاف الجوي".وتعد الأجهزة المنزلية التي تعمل باحتراق الطاقة والمركبات الآلية والمرافق الصناعية وحرائق الغابات مصادر شائعة لتلوث الهواء.وهنالك ثلاثة محددات تدخل ضمن التصنيفات الدولية لجودة الهواء من بينها "حجم الصناعات التي تتميز بها الدولة، وطبيعة الإجراءات البيئية الحكومية المتبعة للحد من ملوثات الهواء، والطبيعة المناخية والتضاريسية للمنطقة".ولأن الأردن يتميز بتضاريسه الجبلية فإن "نسب احتباس ملوثات الهواء تنخفض بصورة كبيرة، مقارنة بالدول التي تتمتع بكثرة الوديان فيها، والتي تؤدي لتزايد تراكيز التلوث نتيجة ارتفاع نسبة الاحتباس"، وفق أبو اللبن.ولذلك فإن "معدلات الكوارث المرتبطة بتلوث الهواء تحدثُ بكثرة في الدول المنخفضة، أو تلك المحصورة بين مدن على سبيل المثال"، بحسبه.وتشمل ملوّثات الهواء التي تشكّل شاغلاً رئيسياً من شواغل الصحة العامة الجسيمات الدقيقة وأوّل أكسيد الكربون والأوزون وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون، وفق منظمة الصحة العالمية.وأكد أبو اللبن أن "تصنيف الأردن على أنه الأول عربياً بجودة الهواء لا يعد أمرا مستغرباً، باستثناء منطقة المحطة الواقعة في وسط عمان التي ترتفع فيها نسب الملوثات، باستثناء الأوزون باعتبار أن المملكة شديدة التعرض لضوء الشمس".وشدد على أن "تلك الميزة التضاريسية للأردن ستُبقيه ضمن المراتب الأولى بمعدل جودة الهواء، ولا علاقة لها بالإجراءات البيئية الحكومية المتبعة، والتي تلعب نسبا بسيطة جدا دورا في هذا الشأن".وكان أكد وزير البيئة معاوية الردايدة، السبت الماضي، أن "الأردن حصل على المرتبة الأولى عربيا في نوعية الهواء المحيط لعام 2022، وفق بيانات جامعة بيل الأميركية التي حللت الأداء البيئي لـ180 دولة".ولا بد، من وجهة نظر أبو اللبن، أن "تعمد الحكومة للاستفادة من هذه الميزة بالترويج سياحياً للأردن باعتبار أن طبيعة تضاريسه، وانعكاساتها على جودة الهواء، تلعب دوراً كبيرا في هذا المجال".وعلى جانب آخر فإن "تدني حجم الصناعات في المملكة لا يعد أمراً ايجابياً في ضوء ارتفاع نسب البطالة فيها، رغم أن هذا التدني يُسهم بتحسن جودة الهواء"، في رأيه. وكان أظهر تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة أن "معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023، وصل إلى 21.9 %".وفي هذا الصدد، أكد أبو اللبن أن "ثمة حاجة للمضي قدما في التنمية المستدامة مع خلق المزيد من فرص العمل نتيجة الصناعات، مع الحفاظ على جودة الهواء ضمن معدلاتها الحالية".وشدد على أن "الأردن يعتبر من الدول المتقدمة في مجال التشريعات البيئية، والتي يجب أن ترافقها خطوات نحو تحفيز إقامة المزيد من الصناعات، مع الحفاظ على جودة الهواء".