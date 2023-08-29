الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

الأردن الأول عربيا بـ"جودة الهواء".. هل تتعزز السياحة؟

جانب من غابات عجلون-(أرشيفية)
جانب من غابات عجلون-(أرشيفية)
 تلعب طبيعة تضاريس الأردن عاملا رئيسيا في "نقاء الهواء"، الذي يخلو من تزايد في تراكيز الملوثات، لتجعله يحتل مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية المتعلقة بجودة الهواء.اضافة اعلان
وتؤهل تلك الطبيعة الأردن ليكون من الدول الجاذبة للسياح الأجانب والعرب، في ضوء انخفاض ملوثات الهواء، الناجمة عن الصناعات المختلفة التي تمتاز بها بلدان أخرى في أنحاء العالم، بحسب أستاذ فيزياء الجو في كلية الأمير حسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة د. محمود أبو اللبن.
ووفق منظمة الصحة العالمية "يقصد بتلوث الهواء تلوث البيئة الداخلية أو الخارجية بأي عامل كيميائي أو فيزيائي أو بيولوجي يغير الخصائص الطبيعية للغلاف الجوي".
وتعد الأجهزة المنزلية التي تعمل باحتراق الطاقة والمركبات الآلية والمرافق الصناعية وحرائق الغابات مصادر شائعة لتلوث الهواء. 
وهنالك ثلاثة محددات تدخل ضمن التصنيفات الدولية لجودة الهواء من بينها "حجم الصناعات التي تتميز بها الدولة، وطبيعة الإجراءات البيئية الحكومية المتبعة للحد من ملوثات الهواء، والطبيعة المناخية والتضاريسية للمنطقة".
ولأن الأردن يتميز بتضاريسه الجبلية فإن "نسب احتباس ملوثات الهواء تنخفض بصورة كبيرة، مقارنة بالدول التي تتمتع بكثرة الوديان فيها، والتي تؤدي لتزايد تراكيز التلوث نتيجة ارتفاع نسبة الاحتباس"، وفق أبو اللبن.
ولذلك فإن "معدلات الكوارث المرتبطة بتلوث الهواء تحدثُ بكثرة في الدول المنخفضة، أو تلك المحصورة بين مدن على سبيل المثال"، بحسبه.
وتشمل ملوّثات الهواء التي تشكّل شاغلاً رئيسياً من شواغل الصحة العامة الجسيمات الدقيقة وأوّل أكسيد الكربون والأوزون وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون، وفق منظمة الصحة العالمية. 
وأكد أبو اللبن أن "تصنيف الأردن على أنه الأول عربياً بجودة الهواء لا يعد أمرا مستغرباً، باستثناء منطقة المحطة الواقعة في وسط عمان التي ترتفع فيها نسب الملوثات، باستثناء الأوزون باعتبار أن المملكة شديدة التعرض لضوء الشمس".
وشدد على أن "تلك الميزة التضاريسية للأردن ستُبقيه ضمن المراتب الأولى بمعدل جودة الهواء، ولا علاقة لها بالإجراءات البيئية الحكومية المتبعة، والتي تلعب نسبا بسيطة جدا دورا في هذا الشأن".
وكان أكد وزير البيئة معاوية الردايدة، السبت الماضي، أن "الأردن حصل على المرتبة الأولى عربيا في نوعية الهواء المحيط لعام 2022، وفق بيانات جامعة بيل الأميركية التي حللت الأداء البيئي لـ180 دولة".
ولا بد، من وجهة نظر أبو اللبن، أن "تعمد الحكومة للاستفادة من هذه الميزة بالترويج سياحياً للأردن باعتبار أن طبيعة تضاريسه، وانعكاساتها على جودة الهواء، تلعب دوراً كبيرا في هذا المجال".
وعلى جانب آخر فإن "تدني حجم الصناعات في المملكة لا يعد أمراً ايجابياً في ضوء ارتفاع نسب البطالة فيها، رغم أن هذا التدني يُسهم بتحسن جودة الهواء"، في رأيه. وكان أظهر تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة أن "معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023، وصل إلى 21.9 %".
وفي هذا الصدد، أكد أبو اللبن أن "ثمة حاجة للمضي قدما في التنمية المستدامة مع خلق المزيد من فرص العمل نتيجة الصناعات، مع الحفاظ على جودة الهواء ضمن معدلاتها الحالية".
وشدد على أن "الأردن يعتبر من الدول المتقدمة في مجال التشريعات البيئية، والتي يجب أن ترافقها خطوات نحو تحفيز إقامة المزيد من الصناعات، مع الحفاظ على جودة الهواء".
الأمير الراحل زيد بن شاكر-(أرشيفية)

الذكرى 21 لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف اليوم منذ1 ساعة

ترجيح الانتهاء من مشروع "السلط- العارضة" في الربع الثاني من 2024

ترجيح الانتهاء من مشروع "السلط- العارضة" في الربع الثاني من 2024 منذ7 ساعة

مياه

"ظرف طارىء" سيحرم مناطق في عمان من ضخ المياه (أسماء) منذ7 ساعة

وزير التعليم العالي د. عزمي محافظة يلتقي وفداً من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية

اجتماع يناقش زيادة الجامعات الأردنية المعتمدة لدى قطر منذ10 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

"بريكس".. كيف يستفيد الأردن من التكتلات الجديدة؟

منذ1 ساعة
7ecfc101-أجواء-معتدلة-في-أغلب-المناطق-اليوم

أجواء معتدلة في أغلب المناطق

منذ1 ساعة
مبنى وزارة البيئة-(أرشيفية)

دراسة المستلزمات الحكومية لمطابقتها لمعايير "الزئبق"

منذ1 ساعة
مبنى إدارة التأمين الصحي في عمان-(أرشيفية)

تعويل على "الحزم المدفوعة" لحل معضلة التأمين الصحي الشامل

منذ1 ساعة
Untitled-1

دراسة توصي بمراقبة المنح وخفض فوائد القروض لتوسيع سوق العمل في إربد

منذ1 ساعة
الشبول أثناء افتتاح اجتماع الفريق العربي للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية أمس- (بترا)

الشبول: العرب يمتلكون قوة تفاوضية كبرى لمواجهة شركات الإعلام الدولية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

القبولات في الكليات الطبية: أين المشكلة؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

الكاظمي وحديث "مر" عن القرار العراقي!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المشهد الإسرائيلي وعوامل القوة الفلسطينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الكيانات الهشة لن تبقى كما هي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد عام على التحديث

موسى الساكت |اليوم

القطاع الزراعي.. أسلوب عمل جديد ومخرجات ذات دلالة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات | منذ1 ساعة
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
 