الأربعاء 21 حزيران 2023
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الأردن ردا على اعتداءات المستوطنين: العنف يولد عنفا

سيارات فلسطينية تعرضت للحرق في قرية ترمسعيا
سيارات فلسطينية تعرضت للحرق في قرية ترمسعيا
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة مطالبة بوقفها فوراً، كما دانت الوزارة إعلان الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء ١٠٠٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً، فالعنف يولد العنف، مشدداً على ضرورة الحؤول دون تفجر دوامات العنف التي تهدد الأمن والسلم، والتي سيدفع الجميع ثمنها. 

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومشدداً على أن الإجراءات الأحادية من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين والاعتداء عليهم، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام وفرص حل الدولتين.
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