الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن.. ضبط 1113 متسولا منذ بداية العام

FstjKxtXgAATmda
متسول

قال الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، الأربعاء، إن كوادر مديرية مكافحة التسول في الوزارة، ضبطت قرابة 1113 متسولا لغاية نهاية شهر شباط الماضي.

اضافة اعلان


وأضاف الضمور لقناة المملكة، ان معدل الضبط يؤشر إلى "انخفاض" معدل أعداد ضبط المتسولين، إذا ما قورنت بالعام الماضي والعام الذي سبقه، مشيرا إلى أن "هذا الرقم يقرأ بشكل إيجابي لأسباب عديدة، حيث جرى العمل خلال الفترة الماضية على عدد من الإجراءات التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق الكثير من المواطنين، كان أبرزها إجراء تعديل على قانون العقوبات على المادة 389 وهي التي تعالج هذه الظاهرة".


وأشار الضمور إلى أن "هذه المادة غلظت العقوبة على المتسول وغلظت العقوبة على المكرر للمرة الثانية والثالثة، بحيث لاحظنا خلال منذ تطبيق هذه المادة انخفاضا في نسب التكرار في عملية التسول".


وضبطت كوادر مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 7809 متسولين خلال عام 2023، منهم 3740 متسولا من البالغين و4069 من الأحداث.
وتشهد نسبة أعداد المستولين المضبوطين انخفاضا، حيث تم ضبط 11333 متسولا في عام 2022 منهم 4110 أحداث و7223 بالغا، ويعود سبب انخفاض نسبة عدد المتسولين المضبوطين لأسباب عديدة وفقا لوزارة التنمية الاجتماعية.


وأوضح الضمور أنه "في السنوات السابقة كانت نسبة التكرار عالية ووصلت إلى 70% تقريبا، واليوم نتحدث عن انخفاض النسبة نتيجة تفعيل المادة".


وأشار إلى أسباب أخرى لانخفاض الأعداد تتعلق في أن الوزارة زادت من عدد الحملات التي تلاحق هذه الظاهرة سواء في العاصمة عمان أو باقي المحافظات المختلفة، والخوف أصبح من تشديد العقوبة على هؤلاء المتسولين حد من هذه الظاهرة.


وأهم تلك الأسباب تغليظ العقوبات على جرم التسول وفق النص المعدل للمادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، والذي أسهم بالتقليل من أعداد المتسولين، والحد من الآثار السلبية لذلك، حيث إن ارتكاب المتسولين وتكرارهم لجرم التسول، وابتكارهم لأشكال مختلفة وأساليب متنوعة ليخدعوا فيها الناس، هو السبب الرئيسي لتغليظ العقوبات.


وتم رفع عقوبة التسول لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.


وتصف المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، التسول بمن استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ورشة عمل عقدها معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله للتنمية، في البحر الميت

محافظة: يجب التركيز على المجالات المتاحة للأنشطة الحزبية في الجامعات لا على القيود

10 آذار 2024
مدينة عمّان - (أرشيفية)

أجواء باردة نسبيا اليوم وارتفاع ملحوظ الثلاثاء والأربعاء

10 آذار 2024
عمان

أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى الأحد

29 شباط 2024
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: الأردن سيبقى سنداً وعوناً لفلسطين ولن تثنينا أصوات العبث والتشكيك

28 شباط 2024
اقرأ أيضا
مقياس ريختر للزلازل - (تعبيرية)

هزة أرضية تضرب طبريا ويشعر بها سكان شمال الأردن

منذ5 ساعة
الصفدي يجري مع ألباريس مباحثات موسعة تتناول التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في غزة

الصفدي: لا يمكن السماح لنتنياهو أن يستمر بتقويض أمن المنطقة

منذ6 ساعة
عربة تسوق ممتلئة - (تعبيرية)

القضاة يدعو الأردنيين إلى عدم التهافت على شراء السلع الرمضانية

منذ7 ساعة
تسول - (تعبيرية)

ضبط 7809 متسولين خلال 2023

منذ10 ساعة
a11eee6b-e8dc-4d44-9750-6ea85ae43dae

الأردنيون في رمضان.. عيون لا تحيد عن غزة

12 آذار 2024
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في إندونيسيا

12 آذار 2024
افكار و مواقف

الحرب ورمضان

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

  المدنس والمقدس في القدس

ماهر أبو طير |اليوم

ميناء غزة العائم والهدف المعابر البرية

زيدون الحديد |اليوم

نتنياهو بايدن: مشاحنات مصلحية وهدف مستحيل

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات | منذ21 ساعة
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات | منذ21 ساعة
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات | منذ21 ساعة
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات |10 آذار 2024
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات |10 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy
 
 