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الأحد 18 حزيران 2023
8:55 م
الأردن : غدا الإثنين غرة شهر ذي الحجة
هلال العيد
أعلن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن يوم غد الإثنين الموافق 19 حزيران 2023م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1444هجرية.
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الخصاونة
حزيران
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