الخميس 06 تموز 2023
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الأردن في المرتبة 78 عالميا في تصنيف الفقر

الفقر
الفقر
احتل الأردن، المرتبة 78 على مستوى العالم، من حيث الدول الأكثر فقرا في عام 2023، وفق تصنيف عالمي لـ”الفقر”.‏

وبحسب بيانات مجلة “غلوبال”، فإن الأردن جاء في المرتبة العاشرة عربيا في ‏التصنيف الذي شمل 97 دولة في العالم.‏اضافة اعلان

واحتلت جنوب السودان، المرتبة الأولى في تصنيف المجلة الذي يستند إلى بيانات البنك الدولي، تلتها ‏الصومال في المرتبة الرابعة والثانية عربيا.‏

وجاءت اليمن في المرتبة الثالثة عربيا و12 على مستوى العالم، تبعتها جزر القمر في المرتبة ‏الرابعة و29 عالميا.‏

أما السودان، فاحتلت المرتبة الخامسة عربيا و36 على مستوى العالم، في مؤشر الدول الأكثر فقرا عام ‏‏2023، والمحدث أخيرا في يوليو/تموز الجاري.‏

إلى ذلك، احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة، المرتبة السادسة عربيا و52 على مستوى العالم في المؤشر.‏

وجاء بعد ذلك، دولة جيبوتي في المرتبة السابعة عربيا و54 عالميا، تلتها موريتانيا في المرتبة الثامنة ‏و60 عالميا.‏

وحلت في المرتبة 9 عربيا دولة المغرب وبالمركز 69 على مستوى العالم، ليأتي الأردن بعد ذلك في ‏المرتبة العاشرة عربيا و78 على مستوى العالم.‏

وجاء العراق بعد الأردن على مستوى الدول العربية الأكثر فقرا وفي المرتبة 79 عالميا، تبعته تونس ‏والجزائر في المرتبتين 80 و81 على التوالي.‏

وأخيرا احتلت مصر المرتبة 14 عربيا، والأخيرة في التنصيف الذي ضم 97 دولة على مستوى العالم.‏-(هلا أخبار)
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