الأردن مُدينا حرق القرآن في الدنمارك: استفزاز لمشاعر ملياري مسلم

اضافة اعلان

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم، استفزازاً فجاً لمشاعر حوالي ملياري مسلم حول العالم، وفعلاً من أفعال الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف والإساءة للأديان، لا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً.وأكدت الوزارة رفضها واستنكارها لتكرار السماح بالاعتداء على المصحف الشريف، وضرورة وقف تلك الاعتداءات وتجريمها، والعمل على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، واحترام الرموز الدينية، محذرة من عواقب تلك الأفعال التي تؤجج العنف والكراهية.ودانت كذلك التفجير الإرهابي الذي استهدف معسكراً لتدريب الجيش في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا.وأكدت الوزارة إدانة المملكة ورفضها لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا.