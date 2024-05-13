الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن: ندعم كل جهد عربي جماعي للتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة

العضايلة
العضايلة يترأس الوفد الأردني لدى الجامعة العربية
ترأّس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، اليوم الاثنين في المنامة، الوفد الأردني المشارك في اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية، التي تستضيف مملكة البحرين دورتها الــ33.اضافة اعلان

وشهد الاجتماع تسلّم الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية البحرينية الرئاسة من السفير عبد العزيز المطر مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية باعتبار السعودية رئيس القمة العربية السابقة، والتي تم مناقشة التقرير الخاص بها عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، إلى جانب تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك.

وأكد العضايلة، في مداخلاتٍ له خلال النقاشات التي جرت على جدول أعمال الاجتماع، مواقف الأردن الداعمة لكل جهد عربي جماعي من شأنه التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة والقضية الفلسطينية وتحديداً، جراء الحرب على قطاع غزّة وتداعياتها، والتوصل لمواقف عربية موحّدة وجهود مشتركة تحقق الأمن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة، من خلال تغليب الجهود والحلول السياسية للأزمات الراهنة.

كما شدد على أهمية تعميق التشاور والتنسيق البيني العربي، لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، في ظل منظومة العمل متعدد الأطراف لما له من انعكاسات ايجابية ونتائج تعود بالنفع المشترك، وتعزيز تبادل الموارد وتحقق تكاملية العمل وتستفيد من المزايا التنافسية المتوفرة في كل دولة، وبما يصب في مسيرة التعاون العربي المشترك.

وشهد الاجتماع، الذي حضره وفود الدول العربية الأعضاء ومندوبوها الدائمون لدى جامعة الدول العربية، مناقشة مشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها الــ33، ومناقشة مشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول الأعمال ومشروع الإعلان الختامي الذي سيصدر عن قمة البحرين.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسة تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.
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