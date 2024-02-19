الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن والاتحاد الأوروبي يوقعان بالأحرف الأولى اتفاقية تمديد العمل ببرنامج بريما

صورة واتساب بتاريخ 1445-08-09 في 10.53.41_1e19d335
الأردن والاتحاد الأوروبي يوقعان بالأحرف الأولى اتفاقية تمديد العمل ببرنامج بريما

وقَّعت المملكةُ الأردنيةُ الهاشمية والاتحاد الأوروبي بالأحرفِ الأولى اتفاقية تمديد العمل ببرنامج الشراكة بينهما في مجال البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط بريما، وقَّعها أمينُ عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، ومديرة التعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي ماريا كرستينا روسو، بحضور السفيرة الأردنية في العاصمة البلجيكية بروكسل سجى المجالي.

اضافة اعلان

 

وأكد الرفاعي أن الاتفاقية، التي ستوقع رسمياً في عمان خلال الاشهر القادمة، تعزِّز الشراكات الدولية للأردن في مجالات البحث والابتكار، مشيداً ببرنامج بريما ودعمه التشاركي لمشاريع البحث العلمي في الدول الأعضاء من شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط مع الاتحاد الأوروبي في مجالات المياه، والغذاء، والأنظمة الزراعية.

 

وذكر الرفاعي أن الأمانة العامة للمجلس، وكشريك ضمن ائتلاف يتكون من 19 دولة، أعدت برنامجاً إقليميا يركّز على تطوير وتطبيق بحوث علمية مشتركة لإيجاد حلول إبداعية للتحديات المتعلقة بالإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه في منطقة حوض المتوسط، بموازنة كلية تصل نحو 500 مليون يورو للسنوات 2018 – 2024.

 

يشار إلى أن الحكومة الأردنية كلّفت المجلس لتجديد العمل بالاتفاقية لثلاثة أعوام إضافية وحتى 2027؛ نظراً للنجاح الذي حققه البرنامج من خلال مبدأ الدعم التشاركي بين دول المبادرة مع الاتحاد الأوروبي، وتوجيه النشاط العلمي والبحثي ضمن أولويات وطنية تنسجم مع التوجهات التنموية.


كما وشارك الرفاعي في مؤتمر "الحوار متعدد الأطراف حول المبادئ والقيم للتعاون الدولي في البحث والابتكار" الذي نظمه الاتحاد ضمن سلسلة لقاءاته في مجالات البحث العلمي واخلاقياته، والنزاهة والعلم المفتوح.


وتأتي أهمية المشاركة في سياق تعزيز مشاركة الأردن مع المجتمع الأورومتوسطي في التعاون الدولي بمجالي البحث والابتكار، وفي تطورات البحث والتكنولوجيا السريعة في العالم وأهميتها في توجيه الإجراءات المستقبلية في التعاون البحثي الدولي وتمويله، وتأكد الأردن على المبادئ الأخلاقية في جميع جوانب البحث الدولي وأهمية النزاهة والأخلاق في البحث العلمي، وضرورة تحقيق توازن في الفرص والفوائد للجميع، وأهمية دعم تطوير ونقل التكنولوجيا الرائدة بين الدول وتشجيع التعاون الفعّال لتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي؛ مع التركيز على تجارب الأردن لتعزيز سمعتها في مجالي البحث والتطوير.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
انخفاض طفيف بأسعار الثوم وسط تخوفات من ارتفاعها في رمضان

الزراعة: انتظام كميات الثوم المحلي في الأسواق

18 شباط 2024
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

واشنطن: ملتزمون بدعم الأردن في طريقه نحو الازدهار والاستقرار

18 شباط 2024
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: نتنياهو يدفع باتجاه مزيد من التصعيد

18 شباط 2024
أمطار عمان

أجواء باردة وسط زخات في شمال ووسط المملكة اليوم وغدا

18 شباط 2024
وزراء داخلية الأردن والعراق وسورية ولبنان يبحثون آفة المخدرات

وزراء داخلية الأردن والعراق وسورية ولبنان يبحثون آفة المخدرات

17 شباط 2024
عمان

أجواء باردة وزخات مطرية في شمال ووسط المملكة

17 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحرب إذ تتجدد قريبا في الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم

بين آب وأيلول.. لم لا؟

جهاد المنسي |اليوم

حلول سياسية وبلطجة إسرائيلية

نضال منصور |اليوم

طوق النجاة !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

حتى لا تتكرر الكوارث

سميح المعايطة |اليوم

وجب الحذر..

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات | منذ14 ساعة
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات |17 شباط 2024
محكمة العدل الدولية

الآمال الكبيرة وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترجمات |16 شباط 2024
1708024698585582400

تهديد الحوثيين للشحن البحري: التداعيات الإقليمية والسياسة الأميركية

ترجمات |16 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - يوم الإجازة!

يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled
 
 