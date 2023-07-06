الجمعة 07 تموز 2023
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الأردن وعُمان: أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات

رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال لقائه وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أمس - (بترا)
رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال لقائه وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أمس - (بترا)
 استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء أمس، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي والوفد المرافق بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ايمن الصفدي ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي والسفير الاردني في مسقط امجد القهيوي.اضافة اعلان
واكد رئيس الوزراء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص المستمر على تعزيزها تحقيقا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد .
كما اكد رئيس الوزراء أهمية اجتماعات اللجنة الأردنية العمانية المشتركة التي عقدت أعمالها في عمان أمس بين وزيري خارجية البلدين ودورها في التوصل الى نتائج ملموسة من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون التي تنعكس آثارها على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشاد الخصاونة بسياسة سلطنة عمان الحصيفة وجهودها في التعامل مع العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وبحث رئيس الوزراء مع وزير الخارجية العماني المستجدات في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية وجهود حل الازمات في المنطقة سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية بما يفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومؤكدين رفض البلدين للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الشقيق وللإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة المحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
من جهته، نقل وزير الخارجية العماني تحيات جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الى جلالة الملك عبدالله الثاني وتمنياته للأردن بمزيد من التقدم والازدهار وحرص جلالة السلطان على تعزيز هذه العلاقات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد وزير الخارجية العماني تقدير بلاده للجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في محيط إقليمي صعب، معربا عن ثقته بقدرة الأردن على تجاوز التحديات.
واستمع الخصاونة إلى إيجاز من وزيري خارجية البلدين حول أعمال اللجنة الأردنية العمانية المشتركة التي تم خلالها التوقيع على اتفاقيات للتعاون بين البلدين والتركيز على قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والزراعة والصناعات الدوائية والأمن الغذائي اضافة الى الاتفاق على تفعيل مجلس الأعمال الاردني العماني المشترك.-(بترا)
المغفور له الملك طلال

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