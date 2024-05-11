السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن وقطر يسيران 24 شاحنة إلى غزة

الاردن وقطر - مساعدات لغزة
الأردن وقطر يسيران قافلة مساعدات الى غزة

انطلقت اليوم المرحلة الثانية من مشروع السلال الغذائية التي تتوجه براً من الأردن إلى أهلنا المتضررين في غزة، بالتعاون ما بين الهلال الأحمر القطري والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الأردني بحضور سفير دولة قطر لدى المملكة، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

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وتضم المرحلة الثانية وفق بيان للهيئة، اليوم السبت، حوالي 12 ألف طرد غذائي تحملها 24 شاحنة ستنطلق من مستودعات "الغباوي – التابعة للهيئة لهاشمية" باتجاه جسر الملك حسين ثم إلى معبر كرم أبو سالم، ليتم استلامها من قبل مكتب الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة الذي سيعمل على توزيعها لصالح الأهالي المتضررين في مناطق تجمعات النازحين في عدة مواقع.


وأوضح البيان أن الطرود تشتمل على مواد غذائية تكفي الأسرة لمدة شهر، ويزن الطرد الغذائي حوالي 30 كيلو جراما من المواد الأساسية كالأرز والعدس والطحين والزيت والمعلبات إلى غير ذلك من مواد.


وكان الشريكان قد اطلقوا المرحلة الأولى من المشروع ثاني أيام عيد الفطر حيث تم إدخال 3296 طردا غذائيا تم توزيعها على المستفيدين في مدينة رفح ودير البلح عبر مكتب الهلال القطري وشركائه في الداخل.


يذكر أن تنفيذ المشروع ما بين الهلال الأحمر القطري والهيئة يشمل عدة مراحل سيتم تنفيذها تباعاً، حيث يبلغ الحجم الإجمالي للطرود التي سيتم إدخالها وتوزيعها 23,500 طرد بواقع 700 طن من المواد الغذائية.


وقال السفير القطري" إننا نشهد اليوم انطلاق المرحلة الثانية من مشروع السلال الغذائية التي تتوجه براً من الأردن إلى أهلنا المتضررين في غزة.


وعبر السفير عن شكره للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والهلال الأحمر الأردني وكل الطواقم العاملة على ما قدموه لتسهيل عمل المؤسسات القطرية الإنسانية التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.


وثمن جهود المؤسسات القطرية الإنسانية المتواجدة بالمملكة في تنفيذ المشاريع ألإغاثية والتي تأتي امتدادا للمساعدات لأهلنا وإخواننا المتضررين.


وقال مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري الدكتور محمد صلاح إبراهيم ، "إننا في الهلال نثمن العلاقة المتينة مع شركائنا في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والهلال الأحمر الأردني والشركاء كافة الذين يسروا السبل لتنفيذ هذا المشروع لإغاثة أهلنا المتضررين في غزة.




وأضاف "أن هذا المشروع يأتي ضمن زمرة من المشاريع التي قمنا ولا زلنا ننفذها منذ بداية الأحداث التي يعانيها أهلنا في غزة حيث قمنا بإدخال آلاف الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والمياه والمستلزمات الضرورية لنخفف شيئاً ولو يسيراً على أهلنا في القطاع".


وثمن جهود سفير دولة قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل الثاني ، لإشرافه على المشاريع التي تنفذها المؤسسات القطرية الإنسانية في المملكة.


من جهته، قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، "إنّ علاقة الهيئة والهلال الأحمر القطري تمتد على مدى أعوام نتج عنها العديد من المشاريع الغذائية والاغاثية، والتعاون الأخير هذا يعتبر امتدادا لما سبقه، ونعمل وبشكل دائم لتعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات العاملة في القطاع الانساني لنصل للهدف الأسمى وهو ايصال المساعدات والوقوف بجانب أهلنا في غزة".


يذكر أن التعاون ما بين الهيئة والهلال القطري يأتي في إطار شراكة متأصلة تم من خلالها تنفيذ العديد من المشاريع السابقة.

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