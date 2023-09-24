الأحد 24 أيلول 2023
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الأردن ومصر والعراق يبحثون تفعيل التعاون بمجالات اقتصادية وسياسية

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الأردن ومصر والعراق يبحثون تفعيل التعاون بمجالات اقتصادية وسياسية
 شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس، وعلى هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في اجتماع مع نظيريه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، في سياق آلية التعاون الثلاثي بين البلدان الشقيقة الثلاثة.اضافة اعلان

وبحسب بيان مشترك اكد الوزراء الثلاثة الحرص على تكريس علاقات الشراكة التي تجمع بين الأشقاء الثلاثة؛ المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية في إطار آلية التعاون الثلاثي بينها.
وأشار البيان الى أنه ولمتابعة نتائج القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت في بغداد في حزيران 20121 استضاف وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري يوم 23 أيلول 2023، شقيقيه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق فؤاد حسين، في مقر بعثة جمهورية مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في اجتماع على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الوزراء في الاجتماع سبل تفعيل التعاون بينهم في عدة مجالات اقتصادية وسياسية، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلاً عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية.

وتناول الوزراء كذلك الأوضاع في المنطقة حيث أكدوا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وتطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، في سياق استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما تناولوا الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، لاسيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، وبما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته.

واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة.
وبحسب بيان مشترك اكد الوزراء الثلاثة الحرص على تكريس علاقات الشراكة التي تجمع بين الأشقاء الثلاثة؛ المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية في إطار آلية التعاون الثلاثي بينها.
وأشار البيان الى أنه ولمتابعة نتائج القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت في بغداد في حزيران 20121 استضاف وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري يوم 23 أيلول 2023، شقيقيه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق فؤاد حسين، في مقر بعثة جمهورية مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في اجتماع على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الوزراء في الاجتماع سبل تفعيل التعاون بينهم في عدة مجالات اقتصادية وسياسية، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلاً عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية.

وتناول الوزراء كذلك الأوضاع في المنطقة حيث أكدوا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وتطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، في سياق استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما تناولوا الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، لاسيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، وبما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته.

واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة.
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