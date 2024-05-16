الأردن يبحث مع أرمينيا تعزيز علاقات التعاون

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وتناولت المشاورات السياسية، التي عقدت في العاصمة الأرمينية يريفان، سبل تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الصديقين والتي شهدت نمواً وتطوراً كبيراً خلال الأعوام الماضية.كما بحثت المشاورات آخر التطورات المتعلقة بالقضايا الإقليمية وخاصة تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها والأوضاع في قطاع غزة.كما تطرقت المشاورات إلى سبل زيادة التعاون والتنسيق لاسيما في المجالات الاقتصادية والسياحية، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى تعميق التعاون في إطار المنظمات الدولية.