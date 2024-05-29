الأردن: يجب محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

اضافة اعلان

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان صادر فجر الأربعاء، إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار "إسرائيل" بتحدي القانون الدولي والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وارتكابها لجرائم الحرب في غزة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل ووقف هذه الانتهاكات والجرائم التي تتنافى وجميع القيم والمبادئ الإنسانية.وجدد القضاة مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإلزام "إسرائيل" بالرضوخ للقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعو لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.