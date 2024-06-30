 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يحصد جوائز في مسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

علم الاردن
علم الاردن

فاز تلفزيون المملكة ومؤسسة الإذاعة الأردنية بالجائزة الأولى في مسابقات الدورة الـ 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، التي أعلنت نتائجها، مساء امس السبت، في العاصمة تونس.

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ونال تلفزيون المملكة الجائزة الأولى في المسابقات التلفزيونية الموازية/ صنف الأخبار والتقرير الإخباري برنامج "قصص نجاح حققها ذوو الإعاقة في الأردن"، وذهبت الجائزة الثانية إلى برنامج فتيات على خط النار / عندما تكون النساء في الصدارة (شركة جنى- فلسطين)، وكذلك فاز تلفزيون المملكة بالجائزة الثانية في المسابقات التلفزيونية الرئيسية/ صنف برامج المنوعات والسهرات الفنية عن برنامج "الموعد"، مناصفة مع التلفزيون التونسي في حين ذهبت الجائزة الأولى إلى منوعة حفلة نغم يمني في باريس لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون اليمني.


كما حصدت مؤسسة الإذاعة الأردنية الجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرئيسية عن برنامج "عنترة" في صنف الدراما الملحمية، ونالت إذاعة سلطنة عمان الجائزة الثانية وكذلك حصل برنامج حواضر إسلامية من إنتاج مؤسسة فضاء الأردن للإعلام على الجائزة الثانية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة.


وفي المسابقات التلفزيونية الرئيسية/صنف التقرير الإخباري، ذهبت الجائزة للمراسل الشهيد محمد ابو حطب عن تقرير الاحتلال يغتال الحقيقة (تلفزيون فلسطين).


كما فاز برنامج "رؤية السعودية 2030" لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي بالجائزة الأولى في صنف البرنامج الحواري.


وفي صنف البرامج الوثائقية الخاصة بفلسطين نال برنامج "أرواح صغيرة لشركة جنى فلسطين" بالجائزة الأولى.


كما ذهبت جائزة الإعلام الجديد التي تسند لأول مرة ضمن المسابقات الرئيسية إلى الإذاعة التونسية، وذهبت الثانية إلى شبكة الإعلام العراقية.


وكانت الدورة الـ 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون قد أقيمت من 26 إلى 29 حزيران تحت شعار "نصرة فلسطين".-(بترا)

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