الأردن يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد

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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبلمتطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم، واعتبرته عملا تحريضياوعنصريا مرفوضا.وأكدت الوزارة بأن إحراق المصحف الشريف هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، ولا يمكن اعتبارها شكلا من أشكال حرية التعبير مطلقا، مؤكدة ضرورة وقف مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة، ووجوب احترام الرموز الدينية، والكف عن الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز.وأكدت الوزارة على ضرورة التصدي لهذه الأفعال وعدم السماح بها، وتضافر الجهودلنشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية، باعتبارها مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام بها.