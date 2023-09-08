السبت 09 أيلول 2023
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الأردن يدين الهجومين الإرهابيين في مالي

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الأردن يدين الهجومين الإرهابيين في مالي
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا زورقاً للركاب، وقاعدة للجيش شمالي جمهورية مالي، يوم أمس الخميس، وأسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.اضافة اعلان

وأكدت الوزارة رفض وإدانة المملكة لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع جمهورية مالي الصديقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء للعاجل للمصابين.
وأعلن الجيش المالي أن هجومًا انتحاريًا استهدف معسكراً للجيش المالي في مدينة غاو، الجمعة، بعد يوم واحد من وقوع هجومين نسبا إلى مسلحي جماعات جهادية، أسفرا عن مقتل 64 شخصًا، بينهم مدنيون وعسكريون، في شمال البلاد.
وأفاد الجيش المالي في بيانه أن الهجوم كان "متعدد الأوجه" وقع في منطقة المطار، نفذ باستخدام سيارتين مفخختين، وشمل أيضًا إطلاق نار.
وأضاف البيان أنه لم تقدم القوات المسلحة حصيلة محددة لعدد الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم، مكتفية بالقول إن عملية الرد والتقييم ما زالت قائمة.
جاء هذا الهجوم في سياق زيادة الضغط الذي تمارسه الجماعات المسلحة على الدولة في شمال البلاد على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مما يثير مخاوف من تصاعد العنف.
لقي ما لا يقل عن 64 شخصًا حتفهم، بما في ذلك 49 مدنيًا و15 جنديًا، يوم الخميس بين غاو وتمبكتو.
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