الخميس 20 تموز 2023
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الأردن يدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في السويد

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من
المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم الخميس، وبحماية من السلطات السويدية،ويعد ذلك تصرفاً أرعناً يؤجج الكراهية، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.

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وأكدت الوزارة ضرورة احترام الرموز الدينية، ووقف جميع الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز، وأن سماح السلطات السويدية مجدداً لهذا المتطرف
بالاعتداء على المصحف الشريف، هو تصرف غير مقبول، يثير الفتنة ويهدد
التعايش السلمي، ولا يمكن اعتباره شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً،
محذرة من الاستمرار بالسماح بمثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة.

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