الأردن يدين عدوان الاحتلال على جنين ويعتبره تفجيرا للعنف

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فيما وصفت فاعليات نيابية العدوان الهمجي الصهيوني على غزة بأنه يرقى إلى جريمة حرب، حذّر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ من التبعات الكارثية للعدوان الإسرائيلي على جنين، وشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف العدوان وتوفير الحماية للشعب الفسلطيني.ودان الصفدي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الشيخ أمس، العدوان الإسرائيلي على جنين وقال إنه تصعيد خطير سيفجر دوامات واسعة من العنف.وأكد الصفدي أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدن الفلسطينية لن تسهم إلا في زيادة التوتر الذي تؤججه أيضا الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وتقتل الأمل في فرص تحقيق السلام العادل والشامل.وأكد الصفدي أنه على إسرائيل وقف جميع إجراءاتها الأحادية، وبما في ذلك اقتحامات المدن الفلسطينية والاستيطان، ومصادرة الأراضي، ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني، والانخراط الحقيقي في مفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدا لوقف التدهور والحؤول دون تفجر الأوضاع.وأكد الصفدي والشيخ ضرورة التزام إسرائيل مسؤولياتها، بصفتها القوة القائم بالاحتلال، والتزام الاتفاقات الموقعة وتنفيذ التزاماتها في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.وشددا على أن الممارسات الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال وغياب آفاق الحل السياسي نتيجتها مسؤولة عن التدهور الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة.وبحث الصفدي والشيخ سبل التحرك المشترك عربيا ودوليا لمواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير، وما يمثله من تهديد للأمن في المنطقة برمتها.بدورها، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخره العدوان على مدينة جنين صباح أمس، وحذرت من استمرار دوامة العنف، ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدا ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، ومحذرا من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف.من جهته، دان مجلس الأعيان، الاعتداء الوحشي والعدوان الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء مدينة جنين ومخيمها فجر أمس.واستهجن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز صمت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، على جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وجيشها وقطعان المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ذلك الصمت على إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، بمثابة وصمة عار على جبين الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف منظمات المجتمع المدني في العالم.وطالب الفايز كافة القوى الحية المؤمنة بحق الحياة والحرية للشعوب بممارسة ضغوطات على دولها، بهدف دفع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ تدابير حازمة وفورية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، ومحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.وأضاف "أننا في الوقت الذي ندين فيه هذه الممارسات الإرهابية والهمجية الإسرائيلية، فإننا في مجلس الأعيان نؤكد دعمنا الكامل لمختلف الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق شعبها في الحرية والاستقلال"، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك موقف عربي مساند للجهود التي يبذلها جلالته على مختلف الصعد، نصرة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.بدوره، أكد مجلس النواب ضرورة التحرك العربي والدولي العاجل لوقف عدوان الاحتلال على مدينة جنين، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية، بالتحرك الفاعل لوقف جرائم المحتل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لآلة الحرب والدمار والخراب.وقال المجلس في بيان إن جرائم المحتل لن توقف الشعب الفلسطيني عن مساعيه لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مضيفاً أن هذا العدوان يأتي استكمالاً لجرائم الاحتلال ومشاريعه التي تكسرت على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني.وأشار إلى أن إرهاب دولة الاحتلال يستوجب الردع من المجتمع الدولي، مبينا أن ما يقوم به من همجية بحق الشعب الفلسطيني يقوض كل مساعي السلام، ويبرهن للعالم أجمع أنه كيان يؤمن بالتطرف ويمارسه بشتى صنوف التنكيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.واعتبر المجلس أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم المحتل، يضع العالم أمام اختبار الضمير والإنسانية، ويستوجب من كل القوى والهيئات الدولية التحرك العاجل لوقف هذا العدوان الغاشم على الأهل في جنين التي سطر أبناؤها أروع صور الفداء والتضحية من أجل كرامة الأمة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل استقلاله وحريته.من جهتها دانت لجنة فلسطين النيابية، اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي مُخيم جنين، الذي يُشكل حالة فارقة في المُقاومة والصمود، واصفة إياه بـ"الغاشم".وحمل رئيس اللجنة النائب الدكتور فايز بصبوص في بيان أمس، قوات الاحتلال كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع في المخيم، وعلى قاطنيه، جراء ذلك الفعل البربري الوحشي.وقالت اللجنة إن استهداف مُخيم جنين جزء لا يتجزأ من مشروع الضم الشامل للضفة الغربية، مؤكدة أن فصائل المُقاومة الفلسطينية الباسلة في المُخيم، أبت إلا أن تكتب بحروف من الدم على قوة المُقاومة في وجه آلة البطش الإسرائيلي.وأضافت "إن الفصائل الفلسطينية تحدت في بيان مُشترك، جيش الاحتلال الإسرائيلي إذا كان باستطاعته الإعلان صراحة وعلانية عن حجم خسائره ما بين قتيل وجريح، مؤكدة في رسالة وجهتها إلى المُجتمع الدولي أنها قادرة على الرد المُناسب والموجع لهذا الكيان العنصري الغاصب". ودعت لجنة فلسطين المُجتمع الدولي إلى ضرورة "مُمارسة الضغوط على هذا الكيان الغاصب، لوقف عدوانه، واعتبار ما يحصل يرتقي إلى مُستوى جرائم حرب، بكُل ما تعنيه هذه الكلمة".