الأردن يرسل بالتعاون مع الأونروا طائرة مساعدات طبية جديدة إلى غزة

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الأربعاء بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" طائرة طبية جديدة.



وتعد هذه الطائرة الرابعة من المساعدات بتبرع من "الأونروا"، وتحمل نحو 45 طناً من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.



وسيتم تسليم حمولة الطائرة التي ستصل إلى مطار العريش للهلال الأحمر المصري لإدخالها من خلال معبر رفح إلى قطاع غزة وتوزيع المواد على المستشفيات.



وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تجهيز وارسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.

اضافة اعلان



