الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يرسل خامس طائرة مساعدات غذائية وطبية إلى غزة

طائرة تابعة للقوات المسلحة الأردنية تحمل مساعدات من الشعب الأردني إلى الأشقاء في قطاع غز
طائرة تابعة للقوات المسلحة الأردنية تحمل مساعدات من الشعب الأردني إلى الأشقاء في قطاع غز
أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طائرة مساعدات جديدة تحمل معونات غذائية الى أهلنا في غزة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسحلة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية عبر معبر رفح من خلال جمهورية مصر العربية.اضافة اعلان
وتحمل الطائرة 12 طنا من المواد الغذائية والتي سيتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري ليصار إلى إدخالها عبر معبر رفح وتوزيعها من خلال الجهات المسؤولة في قطاع غزة..
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي: "تعمل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعلى مدار الساعة بتجهيز وإرسال المساعدات، باذلين أقصى جهدنا لتكثيف عملية إرسال المساعدات إلى أهلنا في غزة، والتي نؤكد استمرارها وسعينا في دعم صمود أهلنا في قطاع غزة ضمن الظروف التي يمرون بها".
ووصل عدد الطائرات التي جرى إرسالها إلى الأهالي في غزة ومنذ بدء الأحداث إلى خمس طائرات تحمل المواد الطبية والأدوية والمواد الغذائية.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.

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