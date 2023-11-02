الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يرسل طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى غزة

الأردن يرسل طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى غزة
الأردن يرسل طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى غزة
أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طائرة مساعدات اغاثية جديدة الى الأهل في قطاع غزة وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية لايصالها من خلال معبر رفح لادخالها الى قطاع غزة.اضافة اعلان
وتحمل الطائرة مواد اغاثية وطبية وحسب قائمة الاحتياجات والاولويات الواردة لدينا، والتي سيتم تسليمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأنروا) ليصار الى توزيعها على المستشفيات في القطاع.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي: “استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتقديم المساعدات ومد يد العون للأهل في قطاع غزة، حشدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كافة جهودها وشراكاتها وبالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية الحكومية والدبلوماسية لترسل اليوم طائرة جديدة الى قطاع غزة بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ليتم ادخالها من خلال معبر رفح وبالتعاون مع الهلال الاحمر المصري ليصار الى ادخالها الى القطاع، ونثمن كافة الحملات الشعبية والمؤسسية والخاصة لدعم الأهل في غزة من خلال تقديم التبرعات النقدية والعينية وكل حسب اختصاصه والتي تعكس الموقف الاردني الحقيقي الثابت والصادق والداعم للقضية الفلسطينية المحورية والمركزية “.
ومن الجدير بالذكر، بأن الهيئة قامت بارسال طائرتين محملتين بالأدوية والمستهلكات الطبية تم ادخالها الى قطاع غزة من خلال معبر رفح وبالتنسيق مع الهلال الاحمر المصري وتم تسليمها الى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأنروا) وتم توزيعها على المستشفيات هناك.
تستمر الهيئة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي، بنك الاتحاد – فرع الوحدات – JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 ، بالاضافة الى CliQ على الاسم المستعار JHCOGAZA والمحافظ الالكترونية واي فواتيركم والصرافين والموقع الالكتروني الخاص بها www.jhco.org.jo . وأما التبرعات العينية فتم التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات ومن خلال التنسيق مع الحكام الاداريين.

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