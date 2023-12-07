الخميس 07 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يرسل 17 طائرة لأهلنا في غزة منذ بداية الأزمة

الأردن يرسل 17 طائرة لأهلنا في غزة منذ بداية الأزمة
الأردن يرسل 17 طائرة لأهلنا في غزة منذ بداية الأزمة
أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ضمن حملة "لأهلنا في غزة" 17 طائرة مساعدات منذ بداية الأزمة في القطاع، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".اضافة اعلان

وحملت الطائرات المساعدات الانسانية المختلفة من المواد الطبية والأدوية وأدوية مرضى غسيل الكلى والطرود الغذائية والوجبات الجاهزة والملابس وطرود صحية وحليب أطفال ومواد طبية مخصصة للأطفال.

وتم تسليم المساعدات الإغاثية والطبية والملابس للهلال الأحمر المصري لإدخالها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة ليصار إلى تسليمها وتوزيعها على القطاع الصحي والجهات الرسمية العاملة في غزة من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي: "منذ بداية الأحداث الأخيرة عملنا على إرسال الاحتياجات وتخطي التحديات التي واجهتنا من ناحية الكمية والسرعة لتأمينها لأهلنا في غزة ودعم القطاعات المختلفة التي تأثرت والتي بعضها خرج عن الخدمة".

وبين أن الهيئة عملت بالتنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات الانسانية الدولية والاقليمية والمحلية والشركات الخاصة والمبادرات الشعبية والجهات الحكومية لجمع التبرعات النقدية والعينية وفق قوائم الاحتياج الواردة من قطاع غزة.

وأشار الشبلي إلى أن عملية الإرسال بالطائرات رافقها قوافل برية محملة 286 طناً من الطرود الغذائية والوجبات الجاهزة والمواد الاغاثية والملابس.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.
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