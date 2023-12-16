السبت 16 كانون الأول 2023
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الأردن يستضيف ورشة عمل فنية لأحدث التطورات في السلامة والصحة المهنية

الأردن يستضيف ورشة عمل فنية لأحدث التطورات في السلامة والصحة المهنية
الأردن يستضيف ورشة عمل فنية لأحدث التطورات في السلامة والصحة المهنية
تستضيف المملكة في التاسع عشر من الشهر الحالي، ورشة العمل الفنية المتخصصة تحت عنوان "أحدث التطورات في السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وترشيد الطاقة"، والتي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد العربي للأسمدة، بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية.اضافة اعلان

وتناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، أحدث التقنيات والممارسات المستدامة، وعددا من المواضيع ذات الصلة بصناعة الأسمدة كالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة (OHS)، وتحديات ترشيد الطاقة، وأفضل الممارسات في كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، إضافة إلى سلامة العمليات، وأحدث الدراسات في صناعة الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة وممثل الشركات الأردنية في الاتحاد المهندس عبدالوهاب الرواد، إن الورشة، التي ستحظى بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية، تستهدف العديد من الفئات المهتمة والمتخصصة من الإدارات العليا والمهندسين والكيميائيين والفنيين العاملين بالقطاعات المختلفة في العمليات.

وبين الرواد أن الورشة تستهدف المعنيين بالإنتاج والصيانة، والتفتيش الهندسي، والتطوير والتكنولوجيا، وترشيد الطاقة، والصحة المهنية والسلامة وحماية البيئة، والمشروعات، والخدمات الهندسية،  وسلامة العمليات والتدريب.
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