الأردن يسعى ليصبح مركزا لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية

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وكان أُعلن يوم الخميس الماضي، عن افتتاح مركز رئيس لهذه الألعاب في مجمع الملك حسين للأعمال في عمان من أصل أربعة مراكز ليصبح المقر الرئيس للاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية لاستقبال محبي الألعاب والرياضات الإلكترونية اعتبارا من منتصف الشهر المقبل لتقديم تجربة فريدة ومميزة.وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إنه سيجري إنشاء 3 مراكز أساسية، بالتعاون مع وزارة الشباب والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية في محافظات إربد والزرقاء والعقبة، إضافة إلى إنشاء مراكز صغيرة داعمة للمراكز الأساسية في مختلف مناطق المملكة.وبين الهناندة أن هذه المراكز ستسهم في تأهيل المواهب الأردنية الشابة في مجال صناعة وبرمجة الألعاب الإلكترونية، من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل ومعسكرات تدريب متقدم ببرمجة الألعاب والرياضات الإلكترونية للمبتدئين والمحترفين للارتقاء بمهاراتهم بالألعاب الإلكترونية.وأشار إلى سعي الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص إلى إنشاء تلك المراكز للمساهمة في تطوير الألعاب الإلكترونية وزيادة قاعدة ممارسيها في الأردن من خلال إيجاد بيئة مؤهلة وداعمة لقطاع الرياضات الإلكترونية وفقا لأفضل الممارسات الدولية حول العالم.وأضاف الهناندة، أن الوزارة تسعى كذلك لاستضافة البطولات الإقليمية والعالمية في المملكة من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال واحتضان عدد من الشركات والمطورين والناشرين المحترفين في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية. (بترا)