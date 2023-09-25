الإثنين 25 أيلول 2023
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الأردن يسيّر طائرة إغاثية جديدة إلى ليبيا

الأردن يسيّر طائرة إغاثية جديدة إلى ليبيا
الأردن يسيّر طائرة إغاثية جديدة إلى ليبيا
تنفيذ لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، قامت الهيئة الخيرية الهاشمية، بتجهيز وتسيير طائرة مساعدات إنسانية إغاثية ثانية إلى ليبيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو.اضافة اعلان
وقال، بيان صدر عن الهيئة اليوم الاثنين، إن الطائرة تحمل مواد إغاثية طارئة تتضمن أدوية ومعقمات ومواد إسعافات أولية، وخياما وحقائب نوم، ومواد غذائية وحقائب إخلاء طبي ومدافئ.
وأضاف أنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا لإيصال هذه المواد لجميع المناطق المتأثرة بالإعصار والفيضانات لتوزيعها على مستحقيها من الأسر المتضررة.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إنه استجابة لتوجيهات جلالة الملك بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للأشقاء في ليبيا جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شرق ليبيا أخيرا، جرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تجهيز الطائرة الثانية من المساعدات لإيصالها وتسليمها للجهات المعنية العاملة في الميدان وتوزيعها على المتضررين، ومد يد العون لهم في مصابهم الجلل.
وثمن الشبلي دور الشركاء الذين ساهموا في تجهيز هذه المساعدات لتقديمها الى الأخوة في ليبيا.
وكان الأردن وبتوجيهات ملكية، سير في 14 الشهر الحالي طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى دولة ليبيا، على متنها فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام، للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن الأشخاص المحاصرين جراء السيول والفيضانات، حيث ضم الفريق 88 عضوا من بينهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية.
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