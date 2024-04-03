الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية حول وقف العدوان على غزة

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جانب من اجتماع مجلس الجامعة العربية حول وقف العدوان على غزة

شارك الأردن، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة موريتانيا.

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وأكدت الجامعة العربية خلال الاجتماع الذي جاء بطلب من فلسطين، أن كل جهد دبلوماسي وعمل سياسي يبذله مجلس الجامعة في المحافل الدولية، ضروري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وينبغي أن يتواصل حتى يتوقف هذا العدوان الغاشم المستمر منذ 6 أشهر.

 

ودعت فلسطين خلال الاجتماع، مجلس الأمن إلى إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يجبر إسرائيل علي وقف النار وإدخال المساعدات الإنسانية لحماية آلاف الفلسطينيين الذين باتوا يموتون جوعا بسبب الاحتلال الذي يسعى إلى طمس قضيتهم.

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